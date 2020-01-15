Как привлечь деньги в жизнь: главные приметы

В народе многие считают, что привлечь финансовое благополучие можно с помощью различных примет.
Так, OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о главных приметах, которые помогут привлечь в жизнь деньги.
Подробности
Приметы для привлечения денег
Так, считается, что если на вашем пути лежат бумажные деньги, их нужно поднять. Иначе деньги могут "обидеться" из-за неуважительного отношения. Однако обратите внимание, что деньги, которые лежат на перекрестке, поднимать ни в коем случае нельзя. Это может привести к проблемам со здоровьем.
В народе считают, что чаевые всегда возвращаются в двойном размере.
Стол
– символ благополучия. Поэтому сидеть на нем нельзя, иначе денег не будет. Лучше положить под скатерть несколько монет.
Деньги любят, когда их пересчитывают, гладят и аккуратно хранят.
100dorog.ru
Пауки символизируют деньги. Поэтому никогда нельзя убивать пауков. Считается, что чем больше паук, тем больше прибыли будет.
На ночь на столе нельзя оставлять ключи и деньги.
Также нельзя ставить на стол и на пол сумку, в которой лежит кошелек,
– деньги "разбегутся".
Если в доме протекает вода
– к неблагополучию.
gidroguru.com
Купюры не должны мяться в кошельке. Также хорошо, если он будет из натуральной кожи.
Нельзя тратить все деньги в кошельке на покупки. Всегда должно оставаться несколько купюр. Кроме того, большие купюры нужно хранить в кошельке отдельно от маленьких.
Можно спрятать в кошельке купюру с цифрой пять на удачу.
В день зарплаты не рекомендуют тратить деньги
– они должны переночевать дома.
Нельзя, чтобы в карманах были дырки
– сквозь них будут уходить деньги.
interesno.fun
Ранее OBOZREVATEL писал, что нельзя делать в день лунного затмения.
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