Как привлечь деньги в жизнь: главные приметы

Так, считается, что если на вашем пути лежат бумажные деньги, их нужно поднять. Иначе деньги могут "обидеться" из-за неуважительного отношения. Однако обратите внимание, что деньги, которые лежат на перекрестке, поднимать ни в коем случае нельзя. Это может привести к проблемам со здоровьем.