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15 января • обновлено в 06:16
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Как привлечь деньги в жизнь: главные приметы

1.4т
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В народе многие считают, что привлечь финансовое благополучие можно с помощью различных примет.

Так, OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о главных приметах, которые помогут привлечь в жизнь деньги.

Как привлечь деньги в жизнь: главные приметы

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Приметы для привлечения денег

  • Так, считается, что если на вашем пути лежат бумажные деньги, их нужно поднять. Иначе деньги могут "обидеться" из-за неуважительного отношения. Однако обратите внимание, что деньги, которые лежат на перекрестке, поднимать ни в коем случае нельзя. Это может привести к проблемам со здоровьем.

  • В народе считают, что чаевые всегда возвращаются в двойном размере.

  • Стол

    – символ благополучия. Поэтому сидеть на нем нельзя, иначе денег не будет. Лучше положить под скатерть несколько монет.

  • Деньги любят, когда их пересчитывают, гладят и аккуратно хранят.

Как привлечь деньги в жизнь: главные приметы

100dorog.ru

  • Пауки символизируют деньги. Поэтому никогда нельзя убивать пауков. Считается, что чем больше паук, тем больше прибыли будет.

  • На ночь на столе нельзя оставлять ключи и деньги.

  • Также нельзя ставить на стол и на пол сумку, в которой лежит кошелек,

    – деньги "разбегутся".

  • Если в доме протекает вода

    – к неблагополучию.

Как привлечь деньги в жизнь: главные приметы

gidroguru.com

  • Купюры не должны мяться в кошельке. Также хорошо, если он будет из натуральной кожи.

  • Нельзя тратить все деньги в кошельке на покупки. Всегда должно оставаться несколько купюр. Кроме того, большие купюры нужно хранить в кошельке отдельно от маленьких.

  • Можно спрятать в кошельке купюру с цифрой пять на удачу.

  • В день зарплаты не рекомендуют тратить деньги

    – они должны переночевать дома.

  • Нельзя, чтобы в карманах были дырки

    – сквозь них будут уходить деньги.

Как привлечь деньги в жизнь: главные приметы

interesno.fun

Ранее OBOZREVATEL писал, что нельзя делать в день лунного затмения.

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Автор
Анна Михно
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