Вербное воскресенье 2019: лучшие поздравления и открытки

21 апреля православные христиане отмечают великий и светлый праздник Вербное воскресенье, который также еще называют Пальмовым воскресеньем или Вход Господень в Иерусалим.
Так, в этот день принято ходить в церковь, освящать веточки вербы, молиться и поздравлять близких и родных, желая им крепкого здоровья и счастья. OBOZREVATEL читателю лучшие открытки и поздравления к этому празднику.
vzsar.ru
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
С воскресеньем вербным
Поздравляю вас!
Пусть удача верная
Не покинет вас!
Пусть все будет в жизни
Лучше с каждым днем,
Пусть сверкает радость
В глазах ярким огнем!
otkrytkis.ru
Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Пусть у вас все будет хорошо!
Чтобы этот светлый день весенний
К вам с теплом и радостью пришел!
Чтобы не было ни грусти, ни печали,
Лишь добро и мир в вашей семье!
Чтоб ничто вам жизнь не омрачало!
Благодать была чтоб в каждом дне!
otkrytkis.ru
Поздравляю с Вербным воскресением
И желаю счастья и везения.
Будьте радостны и счастливы всегда
И пусть беды не коснутся ни когда.
Дети ваши все успешны будут пусть
И пусть Солнце озарит их светлый путь.
Пусть Господь хранит от горя и обид,
От недругов коварных защитит.
Поздравляю с Вербным воскресением,
Всем мечтам благим желаю воплощения.
Пусть очаг горит теплом, звенит пусть смех
И во всех делах сопутствует успех.
Пойте, радуйтесь, не плачьте ни когда.
И удача будет рядом пусть всегда.
Всем желаниям вашим только исполнения
В этот день желаю, в это воскресение.
otkrytkis.ru
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе
С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.
otkrytkis.ru
Поздравляю вас с Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, мира вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, и только радость и добро найдут к вам дорогу!
Как ранее писал OBOZREVATEL, 26 апреля христиане будут отмечать Страстную пятницу. Она является последней пятницей Великого поста и посвящается памяти о страданиях Иисуса Христа, которого распяли в этот день.
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