Вербное воскресенье 2019: лучшие поздравления и открытки

21 апреля православные христиане отмечают великий и светлый праздник Вербное воскресенье, который также еще называют Пальмовым воскресеньем или Вход Господень в Иерусалим.

Так, в этот день принято ходить в церковь, освящать веточки вербы, молиться и поздравлять близких и родных, желая им крепкого здоровья и счастья. OBOZREVATEL читателю лучшие открытки и поздравления к этому празднику.

vzsar.ru

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

С воскресеньем вербным

Поздравляю вас!

Пусть удача верная

Не покинет вас!

Пусть все будет в жизни

Лучше с каждым днем,

Пусть сверкает радость

В глазах ярким огнем!

otkrytkis.ru

Поздравляю с Вербным воскресеньем!

Пусть у вас все будет хорошо!

Чтобы этот светлый день весенний

К вам с теплом и радостью пришел!

Чтобы не было ни грусти, ни печали,

Лишь добро и мир в вашей семье!

Чтоб ничто вам жизнь не омрачало!

Благодать была чтоб в каждом дне!

otkrytkis.ru

Поздравляю с Вербным воскресением

И желаю счастья и везения.

Будьте радостны и счастливы всегда

И пусть беды не коснутся ни когда.

Дети ваши все успешны будут пусть

И пусть Солнце озарит их светлый путь.

Пусть Господь хранит от горя и обид,

От недругов коварных защитит.

Поздравляю с Вербным воскресением,

Всем мечтам благим желаю воплощения.

Пусть очаг горит теплом, звенит пусть смех

И во всех делах сопутствует успех.

Пойте, радуйтесь, не плачьте ни когда.

И удача будет рядом пусть всегда.

Всем желаниям вашим только исполнения

В этот день желаю, в это воскресение.

otkrytkis.ru

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

otkrytkis.ru

Поздравляю вас с Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, мира вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, и только радость и добро найдут к вам дорогу!

Как ранее писал OBOZREVATEL, 26 апреля христиане будут отмечать Страстную пятницу. Она является последней пятницей Великого поста и посвящается памяти о страданиях Иисуса Христа, которого распяли в этот день.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!