Умеют говорить и читать мысли – в мире отмечают День кошек

В четверг, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек – World Cat Day.
Международный день кошки
pixabay.com
Пушистые антидепрессанты, не всегда наделены спокойным характером, они могут и поцарапать, и с утра пораньше разбудить, и с презрением смотреть на своего хозяина. Но этим пушистикам можно простить все, ведь как можно их не любить.
В Международный день кошек OBOZREVATEL подготовил информацию об уникальных способностях этих домашних питомцев.
Кошки умеют произносить некоторые буквы
pixabay.com
Кошки умеют говорить и читать мысли
В сравнении с мозгом собак, мозг кошек более похож на человеческий. Кроме того, ученые утверждают, что кошки умеют произносить согласные звуки: м, н, г, х, ф, в. Может именно поэтому 95% хозяев разговаривают со своими питомцами.
Почти треть собственников кошек считают, что их питомцы умеют читать мысли.
День кошки 2019
pixabay.com
Кошки такие же уникальные, как люди
Носы у кошек имеют уникальные отпечатки, так же как отпечатки пальцев у людей.
Кошки в некоторой степени еще и сейсмологи, так как могут определить землетрясение за 10-15 минут до того, как его почувствует человек.
День кошки 8 августа
pixabay.com
Кошки умеют лечить
Милые домашние питомцы умеют чувствовать физическое и психологическое состояние своих хозяев. Люди, у которых дома живут кошки, реже страдают от повышенного артериального давления, а восстановление после болезней, психологических и эмоциональных травм у них проходит легче и быстрей.
Ранее обозреватель сообщал, что украинцы попали на второе место в мировом рейтинге любви к котам.
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