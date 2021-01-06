С Рождеством: поздравления, картинки и открытки к празднику

В четверг, 7 января, в Украине отмечают Рождество Христово. Это великий христианский праздник, посвященный Рождению Спасителя Иисуса Христа у Девы Марии.

В этот день верующие посещают церковь, колядуют и желают друг другу духовных и материальных благ. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку поздравлений в стихах и прозе, смс, стихи, картинки, открытки и видео.

Щасливого вам Різдва,

Достатку в домі та добра,

Нехай Господь благословляє

І від негараздів вберігає!

***

Принесет пусть Рождество

Только лучшего всего.

Непременно побеждает

В жизни вашей лишь добро.

Пусть творятся чудеса,

Счастьем светятся глаза,

В жизни каждого пусть будет

Только белая полоса!

***

З Різдвом вас вітаю!

Світлим святом прекрасним,

Віфлеємська зірка

Осяє нехай світлом ясним.

Буде нехай здоров'я міцним,

Щастя в оселі нехай живе,

А смуток ваше серце

Ніколи хай не візьме.

***

С Рождеством вас поздравляю,

Счастья и добра желаю.

Ангел пусть вас бережет

От печалей и невзгод.

Пусть на путь он вас наставит

И здоровья вам прибавит,

Пусть в душе цветут цветы

И сбываются мечты!

***

Щирої радості

В свято Різдва,

Затишку, здоров'я,

Щастя, тепла!

***

Счастливого вам Рождества,

Любви, надежды и добра.

Пускай Господь вас сохранит

И благодатью озарит!

***

Тиші, добра, гармонії

У це свято Різдва!

Миру, міцного здоров'я

І сімейного тепла!

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С Рождеством Христовым! Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот день наполнится миром и добром!

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У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку, душевної теплоти, взаєморозуміння та підтримки в родині. Нехай ваше життя буде мирним, спокійним та щасливим.

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Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю мира, доброты, радости, счастья и любви, чтобы в этот светлый праздник жизнь стала сказкой с прекрасными мечтами из детства, с крепкими объятиями близких людей.

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Нехай святими будуть дні та віра в світле ніколи не запаморочиться злими думками і словами. Бажаю, щоб навколо були тільки ті люди, хто всією душею вірить у Вас і бажає добра. Зі святом, з Різдвом Христовим!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах Святого Вечера и Рождества. Также сообщалось, когда в Украине в 2021 будут колядовать, щедровать и посевать.

По материалам: pozdravok.ru.