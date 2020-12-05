С Днем добровольцев: как поздравить волонтеров с праздником
В субботу, 5 декабря, отмечается Международный день добровольцев. Инициатором праздника в 1985 году выступила Генеральная Ассамблея ООН, призвав правительства стран создавать больше возможностей для волонтеров независимо от рода их деятельности.
К празднику всех добровольцев OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки и видео.
З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.
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Давайте скажем тем "Спасибо",
Кто за бесплатно, от души,
Бросает знания и силы,
Чтоб людям помогать другим.
Он доброволец, волонтер он,
Название не меняет суть,
Всегда тревогой переполнен
Готов всем руку протянуть.
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З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
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Поздравляем волонтеров,
Вы не знаете про лень,
И желаем на пятерку
Проводить свой каждый день!
Дорогие, добровольцы,
Мы за все благодарим,
Принять почести извольте,
Труд ваш так неоценим!
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З Днем добровольця вітаю!
Ти сміливий без питань,
Мудрості тобі бажаю
І кохання без зітхань!
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Поздравляю всех добровольцев, которые напоминают, что сами мы должны отстаивать благополучие и счастье. Пусть вам не приходиться сталкиваться со злом, а добро всегда будет на вашей стороне!
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Дорогі добровольці, нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!
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Поздравляем с Днем добровольцев, желаем Вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, смелости и ярких побед!Картинки и открытки ко Дню добровольца
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Виталий Дейнега предупредил украинцев о тяжелой зиме из-за халатности к коронавирусу. Он считает, что нынешние показатели заболеваемости – это лишь начало.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.