С Днем ангела Павла: красивые поздравления в стихах и прозе, открытки и видео

Православная церковь 1 июня чествует память сразу двух святых по имени Павел: это священномученики Павел Брянцев и Павел Попов.
В этот день все, кто носят имя Павел, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Павла OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, видео и открытки.
С Днем ангела Павла
facedobra.com
День ангела Павла: поздравления в стихах и прозе
В день ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси та води,
Щоб жити – не тужити й не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.
***
Гифка с Днем ангела Павла
otkritkiok.ru
Будь всегда успешным, Павел
И уверенным в себе,
Чтобы рейтинг ты возглавил
Всех счастливчиков в судьбе!
Пусть, как птицы в свой скворечник,
Деньги в твой карман летят,
И удаче бесконечной
Будешь ты безумно рад!
***
Поздравления с Днем ангела Павла
otkritkiok.ru
Дорогий Павле, вітаю тебе і бажаю великого успіху, блискучої кар'єри і достатку, величезних перспектив та поваги, щирого кохання і справжнього щастя.
***
Я знаю, що в тебе, дорогий Павле, все в житті складеться так, як ти бажаєш! Будь здоровий, сповнений сил і енергії! Нехай поруч завжди будуть рідні та близькі люди, які підтримають і допоможуть тобі у всіх починаннях! Живи щасливо і отримуй від життя насолоду!
***
Именины Павла
pozdravok.ru
Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.
Картинки ко Дню ангела Павла
День ангела Павла: стихи
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Пожелания в День ангела Павла
otkritkiok.ru
Анимационная открытка с Днем ангела Павла
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Прикольные поздравления с Днем ангела Павла
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Именины Павла 2020: видео с поздравлениями
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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.
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