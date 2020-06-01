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1 июня • обновлено в 06:05
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С Днем ангела Павла: красивые поздравления в стихах и прозе, открытки и видео

1.3т
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Православная церковь 1 июня чествует память сразу двух святых по имени Павел: это священномученики Павел Брянцев и Павел Попов.

В этот день все, кто носят имя Павел, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Павла OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, видео и открытки.

С Днем ангела Павла

С Днем ангела Павла

facedobra.com

День ангела Павла: поздравления в стихах и прозе

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси та води,

Щоб жити – не тужити й не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.

***

Гифка с Днем ангела Павла

Гифка с Днем ангела Павла

otkritkiok.ru

Будь всегда успешным, Павел

И уверенным в себе,

Чтобы рейтинг ты возглавил

Всех счастливчиков в судьбе!

Пусть, как птицы в свой скворечник,

Деньги в твой карман летят,

И удаче бесконечной

Будешь ты безумно рад!

***

Поздравления с Днем ангела Павла

Поздравления с Днем ангела Павла

otkritkiok.ru

Дорогий Павле, вітаю тебе і бажаю великого успіху, блискучої кар'єри і достатку, величезних перспектив та поваги, щирого кохання і справжнього щастя.

***

Я знаю, що в тебе, дорогий Павле, все в житті складеться так, як ти бажаєш! Будь здоровий, сповнений сил і енергії! Нехай поруч завжди будуть рідні та близькі люди, які підтримають і допоможуть тобі у всіх починаннях! Живи щасливо і отримуй від життя насолоду!

***

Именины Павла

Именины Павла

pozdravok.ru

Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.

Картинки ко Дню ангела Павла

День ангела Павла: стихи

День ангела Павла: стихи

maximum.fm

Пожелания в День ангела Павла

Пожелания в День ангела Павла

otkritkiok.ru

Анимационная открытка с Днем ангела Павла

Анимационная открытка с Днем ангела Павла

pozdravok.ru

Прикольные поздравления с Днем ангела Павла

Прикольные поздравления с Днем ангела Павла

otkritkiok.ru

Именины Павла 2020: видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь религия праздник
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