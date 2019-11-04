Приметы и праздники 5 ноября: что нельзя делать в этот день

5 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько международных праздников, а именно, День Гая Фокса в Великобритании и Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Народна правда

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day) был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/70/203) в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами.

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День Гая Фокса (Guy Fawkes Day) и сопровождающая его Ночь костров (англ. Bonfire Night) — это один из самых шумных праздников в Англии. Его отмечают каждый год 5 ноября.

Он посвящен одному историческому событию, произошедшему 5 ноября 1605 года, когда злоумышленниками был спланирован заговор против короля Якова I и членов Парламента.

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Что нельзя делать в этот день

Ни в коем случае не давать денег в долг.

Поручаться за посторонних людей в этот день нельзя.

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Приметы 5 ноября

Выпало много снега, и он не растаял или пошел дождь, значит, зимние месяцы будут теплыми, а в следующем году можно ожидать богатого урожая.

На ужин стоит съесть кусочек лопуха и жизнь станет лучше.

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Родились 5 ноября

1958 — Роберт Патрик, американский актер.

Роберт Патрик

1960 — Тильда Суинтон, британская киноактриса.

Тильда Суинтон

1964 — Фамке Янссен, голландская актриса и фотомодель.

Фамке Янссен

1981 — Ксения Собчак, российская телеведущая и общественный деятель.

Ксения Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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