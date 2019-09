Приметы и праздники 27 сентября: что нельзя делать

27 сентября в Украине и во всем мире отмечают несколько международных и религиозных праздников, среди которых стоит отметить Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Также отмечается Всемирный день туризма и День туризма в Украине. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 27 сентября

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Церковный праздник был установлен в память обретения Креста, которое произошло в IV веке в Иерусалиме. По преданию, его и еще два распятия вместе с пещерой Гроба Господня нашла мать императора Константина Великого, царица Елена, организовавшая раскопки. Какой именно крест был Христовым, выяснил Патриарх Макарий, поочередно поднося все три к тяжело больной женщине. Только благодаря одному распятию произошло чудесное исцеление. Также благодаря Кресту Господню воскрес покойный.

Святая Елена привезла в Константинополь часть Животворящего Древа и гвозди, которые стали частью воздвигнутого храма в честь Воскресения Христова, включавшего в себя и Гроб, и Голгофу. Католики празднуют Воздвижение Креста Господня 14 сентября.

Всемирный день туризма

Праздник учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Цель события – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику и развитие связей между народами.

Праздник отмечается в большинстве стран мира, в том числе – в Украине. Каждый год он посвящен определенной теме, которую провозглашает UNWTO. В 2019 году – "Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех".

День туризма в Украине

Национальный профессиональный праздник украинских работников туристических агентств, туроператоров и всех, кто работает в этой сфере. Был установлен в официальном календаре в 1998 году, указом второго президента Леонида Кучмы. День туризма не является нерабочим днем, если не выпадает на выходной.

Согласно отчетам туркомпаний, одной из самых востребованных украинских экскурсий является Чернобыль, который привлекает путешественников со всего мира, особенно после выхода одноименного сериала компании HBO.

Согласно сентябрьскому рейтингу за 2019 год от Всемирного экономического форума, Украина заняла 78 место, поднявшись в течение двух лет на 10 в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма. По данным Минэкономразвития, за первое полугодие нынешнего года страну посетило 5,9 млн иностранцев.

Приметы 27 сентября

Птицы улетели в теплые края – к суровой зиме.

Паутина стелется – к теплу.

Хороший урожай щавеля – к теплой зиме.

Гуси высоко летят – к продолжительной осени.

Домашняя птица клювы под перья прячет – к заморозкам.

Сырое лето, но теплая осень – к долгой зиме.

Ненастное бабье лето – к сухой осени.

На Воздвижение змеи в норы прячутся, а осень к зиме сдвигается.

Холодный северный ветер дует – к жаркому лету в следующем году.

Что нельзя делать 27 сентября

В этот день нельзя ходить в лес, поскольку змеи ползут в укрытия. Также не разрешается тяжело работать, убирать, шить, стирать, заниматься рукоделием, а также держать дверь настежь. Кроме того, строго запрещено ругаться и злиться, а также есть непостную пищу, потому что в этот день соблюдается строгий пост.

Кто родился 27 сентября

Ани Лорак (41 лет)

Каролина Куек (настоящее имя) – украинская певица, народная артистка Украины, представляла страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2008 с песней "Shady Lady", заняв второе место. Обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года". Последние годы живет и работает в России, из-за чего постоянно попадает под критику на родине. Песни: "Удержи мое сердце", "Новый бывший", "Зажигай сердце", "Полуднева спека", "Мрій про мене", "Сумасшедшая" и другие".

Аврил Лавин (35 лет)

Канадская певица, автор песен, дизайнер и актриса. Дебютный альбом Let Go от 2002 года был продан тиражом 16 млн копий. Работы Under My Skin, The Best Damn Thing – возглавляли мировые чарты, в том числе Billboard 200. Песни: Rock N Roll, Complicated, Don’t Tell Me, My Happy Ending, Nobody’s Home, Girlfriend и другие.

Гвинет Пэлтроу (47 лет)

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Фильмы: "Железный человек" (1, 2, 3), "Мстители" (все части), "Чужой билет", "Сильвия" и другие.

Хью Хефнер – день смерти

Родился 9 апреля 1926 года – умер 27 сентября 2017-го в 91 год. Американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, основатель компании Playboy Enterprises. Получил прозвище Хеф.

Михаил Стельмах – день смерти

Родился 24 мая 1912 года – умер 27 сентября 1983-го в 71 год. Украинский советских писатель, драматург, лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда, академик АН УССР, депутат ВС СССР 6-10 созывов. Его произведения в Украине известны всем благодаря школьной программе: "Гуси-лебеди летят", "Щедрый вечер". Романы: "Правда и кривда", "Дума про тебя" и многое другое.

