Приметы и праздники 24 августа: что нельзя делать

24 в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: День Независимости Украины, День памяти святого Варфоломея у католиков.

В народе – Евпатий Коловрат. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 24 августа

День Независимости Украины

Праздник установлен в 1992 году постановлением Верховной рады в честь принятия Верховным советом УССР "Акта провозглашения независимости Украины". Это событие и считают датой образования украинского государства. В День независимости традиционно проходит парад, концерты, торжественные мероприятия.

День святого Варфоломея у католиков

Свято Варфоломей Google Images

Святой Варфоломей был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. История его жизни содержит много неточностей. После Вознесения Христа он посвятил жизнь миссионерству и отправился в Индию в качестве проповедника, где оставил копию Евангелия от Матфея. Затем его путь пролегал в Великую Армению (в настоящее время — юго-восточная Турция), где Варфоломей получил признание за распространение христианства и свое дарование исцелять больных и бесноватых. В Баку существует местная легенда, что он подвергся страшным пыткам, когда, будучи живым, с него сняли кожу и распяли язычники.

Евпатий Коловрат

Евпатий Коловрат Википедия

С этим праздником связывают несколько личностей. Народный воевода Евпатий Коловрат сражался с монголо-татарской ордой, после того, как они разорили Рязань. Батый убил его, отдал русичам тело. Таким образом он выразил уважение к Евпатию.

Сицилийский архидиакон Евпл жил в Катане и стал священномучеником. Он проповедовал Евангелие. Во время одной из таких проповедей Евпла схватили и привели на суд правителю. Его пытали, но он не отрекался от христианства. С Божьи Словом и умер.

Приметы 24 августа

pixabay

Ветер прекратился – к хорошей погоде.

Дождь во время восхода солнца – непогода будет несколько дней.

Новолуние при ясной погоде – к сухому сентябрю.

Утром туман стелется – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 24 августа

Гулять в одиночестве после захода солнца, много есть, жаловаться и ругаться.

Кто родился 24 августа

Юрий Горбунов (49 лет)

Юрий Горбунов instagram /gorbunovyuriy

Украинский телеведущий и актер, Заслуженный артист Украины, занимался дубляжом. Известные роли: "Село на миллион", "Сувенир из Одессы", "Сумасшедшая свадьба".

Руперт Гринт (31 год)

Руперт Гринт instagram /grintrupert

Британский актер, наибольшую популярность получил благодаря роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере по произведениям писательницы Джоан Роулинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа украинцы отмечали День Государственного флага Украины. Как менялись цвета до независимости, читайте в нашем материале.

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