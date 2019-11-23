Приметы и праздники 23 ноября: что нельзя делать

23 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить День памяти жертв голодоморов в Украине и День памяти святого Георгия Победоносца.

Также отмечают Международный день акварели, а день ангела у Ореста и Ольги. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 23 ноября

Праздники 23 ноября

День памяти жертв голодоморов в Украине

Мероприятия, посвященные этому дню, проходят в четвертую субботу ноября. Первоначально указом президента Украины от 26 ноября 1998 года последняя суббота ноября объявлялась Днем памяти жертв голодомора. Позже указом от 31 октября 2000 года этот день стал именоваться Днем памяти жертв голодомора и политических репрессий. В 2007 году было решено вернуть первое наименование.

День голодоморов в Украине Этнохата

В этот день в храмах проходят поминальные панихиды, также устраиваются общественные акции. Подробнее о памятной дате можно прочитать по ссылке.

День памяти святого Георгия Победоносца

Георгий Победоносец Правмир

Святой великомученик Георгий Победоносец вырос в глубоко верующей христианской семье. В юношеском возрасте поступил на службу в римское войско, где был замечен императором Диоклитианом и принят в его стражу. Правитель был язычником и особо усилил гонения на христиан. Узнав об этом, Георгий раздал свое наследство и явился в Сенат, где выступил против императорской воли. Воина колесовали, однако он не умер. К Георгию явился Господь и исцелил его. Язычники были в шоке, многие тогда уверовали в христианского Бога.

Международный день акварели

День аквареили pixabay

Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо в 1991 году. Знаковым событием в истории акварельной живописи стало изобретение в Китае во втором веке бумаги и использование ее в качестве основы для картин и рисунков. Именно оттуда берет начало акварель. Распространение в Европе эта техника живописи получила в 17 веке.

Приметы 23 ноября

Иней утром – к морозу.

Ветер – к похолоданию и метели.

Иней вечером – к сильному снегопаду.

Выпало много снега – зима будет теплой.

Туман по земле стелется – к потеплению.

Что нельзя делать 23 ноября

В этот день лучше отказаться от дальних поездок и не выходить лишний раз из дома. Убираться, давать деньги в долг, делать дорогие покупки запрещено. Также нельзя жениться.

Кто родился 23 ноября

Венсан Кассель instagram/vincentcassel

Французский актер и продюсер. Фильмы: "Черный лебедь", "Багровые реки", "Красавица и Чудовище", "Цена измены", "Страшные сказки", "Двенадцать друзей Оушена" и другие.

Макс Корж instagram/maxkorzhmus

Известный белорусский певец и автор песен. 7 апреля 2012 года выпустил первый клип, заняв лидирующее место в музыкальных чартах.

Майли Сайрус instagram/mileycyrus

Американская певица, автор песен и актриса, получила славу в сериале "Ханна Монтана", где сыграла американскую школьницу Майли Стюарт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.

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