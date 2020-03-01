Приметы и праздники 2 марта: что нельзя делать в этот день

2 марта в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день спички и начало Великого поста.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день спички

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.

Начало Великого поста

Великий пост, который предшествует Пасхе, в 2020 году продлится со 2 марта по 18 апреля. Не зря его называют строгим: этот пост предполагает отказ от любой пищи животного происхождения и от продуктов, в состав которых она входит: мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и морепродуктов.

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Приметы на 2 марта

2 марта часто бывают морозы. Если морозно, то весна будет скорой и теплой.

Чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.

Если 2 марта туман, то в мае будет прохладно.

Если ночью посмотреть на небо и увидеть, как падает звезда, то это предвещает скорую кончину кого-то из родственников.

Если птицы вернулись из теплых краев, значит, весна наступит уже через пару дней.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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