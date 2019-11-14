Приметы и праздники 14 ноября: что нельзя делать

14 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить Всемирный день борьбы с диабетом и Всемирный день качества.

Также отмечают Всемирный день юзабилити, Международный день логопеда, а день ангела у Дмитрия. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

14 ноября праздники

Всемирный день борьбы с диабетом

День борьбы с диабетом Etcetera.media

Был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией (International Diabetes Federation, IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

Всемирный день качества

Всемирный день качества

Ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого Дня является Европейская организация качества при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН). Цель – повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества.

Всемирный день юзабилити

Юзабилити (Usability) можно дословно перевести с английского языка как "практичность, удобство и простота использования". Миссия праздника — повышение общественного сознания о необходимости упрощения доступа и повышения простоты использования продуктов и услуг, имеющих особо важное значения для человечества.

Международный день логопеда

День логопеда smartkids

Празднуется только в сообществе специалистов. В связи с ростом числа детей с недостатками речи, в каждом образовательном учреждении, а также в специальных дошкольных образовательных учреждениях работает специалист-логопед, который занимается ранней диагностикой и коррекционной работой.

Приметы 14 ноября

Теплый день – к холодной зиме.

Выпал снег – к половодью весной.

Грязно на улице – лето будет теплым.

Что нельзя делать 14 ноября

В этот день нельзя тратить много денег, запирать дом снаружи и бездельничать.

Кто родился 14 ноября

Мария Кожевникова instagram/mkozhevnikova

Российская актриса театра, кино и дубляжа, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комейдином сериале "Универ". Была депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва.

Ольга Куриленко instagram/olgakurylenkoofficial

Известная актриса и модель украинского происхождения. Родилась в Бердянске.

Лолита Милявская instagram/lolitamilyavskaya

Украинская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер, лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на Первом канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!