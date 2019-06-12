Приметы и праздники 12 июня: что нельзя делать

12 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников. Самым масштабным является Всемирный день борьбы с детским трудом, а также День работника фондового рынка в Украине.

В Бразилии отмечают День влюбленных, на Филиппинах – День независимости. Приметы 12 июня могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Всемирный день борьбы с детским трудом

Эта дата была установлена Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня. Идея возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.

День борьбы с детским трудом webplus.info

Цель праздника – привлечь внимание к проблеме и ликвидировать ее. Ежегодно правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют усилия для борьбе с детским трудом. Для достижения потребуется как расширение масштабов деятельности, так и укрепление политической воли.

День работника фондового рынка в Украине

Дата появилась в официальном календаре профессиональных праздников 11 марта 2008 году по указу президента Виктора Ющенко. В документе значится, что дата вводится, "учитывая значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, роль фондового рынка в процессе привлечения инвестиций в экономику Украины, улучшении инвестиционного климата".

Фондовый рынок economia.ig

Организацией праздника занимаются представители крупнейших украинских бирж ценных бумаг, в том числе Фондовой биржи ПФТС и Украинской фондовой биржи.

Приметы 12 июня

Если змея укусила в этот день – лечение будет сложным.

Если закричала сова – будет холодно.

Если шмели громко жужжат – нужно ждать дождя.

Если фиалка в солнечную погоду закрыла лепестки – ждать дождя и других осадков.

Если шиповник обильно зацвел – зима будет лютой.

Убивать змей – к неудачам и болезням.

Если утром на траве нет росы – будет ливень.

Если пауки плетут много паутины – погода изменится.

Что нельзя делать

12 июня отмечается праздник – Змеевик. Нельзя ходить в лес, на луга, гулять по высокой траве. Может укусить змея. А по поверьям – заживать будет долго. Убивать пресмыкающихся нельзя.

Православные отмечают день памяти преподобного Исаакия исповедника. Во время гонений в Константинополе был брошен в овраг из-за просьбы не истязать верующих. Исаакий предсказал императору, что тот умрет скорой смертью. Так и произошло. В этот день нельзя врать, ругаться и выполнять тяжелую работу.

Преподобный Исаакий исповедник, игумен обители Далматской (383 г.) Татарстанская митрополия

Кто родился из знаменитостей 12 июня

Мишель Родригес – американская актриса, родилась в 1978 году. Получила широкую популярность после фильма "Форсаж" и сериала "Остаться в живых". Также снималась в фильмах: "Обитель зла", "Обитель зла. Возмездие", "Аватар".

Мишель Родригес Instagram@mrodofficial

Дэйв Франко – американский актер, родился в 1985 году. Стал известен благодаря сериалу "Клиника" (последний сезон), также снялся в фильмах "Иллюзия обмана", "Тепло наших тел".

Дэйв Франко Instagram@davefrancosig

Диана Шурыгина – родилась в 1999 году. Россиянка стала известна после скандальной истории об изнасиловании. Ее фотография даже стала мемом.

Диана Шурыгина Кадр из видео, ставший мемом

Анна Франк – родиласьв 1929 году, скончалась в 1945-ом. Еврейская девочка, скрывавшаяся от нацистского террора. Автор знаменитого "Дневника Анны Франк" — документа, обличающего нацизм.

Анна Франк ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, Гороскоп 12 июня по картам Таро готовит для всех знаков Зодиака новости в деловой и личной сферах. Судьба готовит к началу совершенно нового периода в жизни.

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