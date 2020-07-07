Праздники и приметы на 8 июля: что запрещено делать в этот день

8 июля 2020 года в Украине отмечается День семьи. Православные христиане чтят память святых Петра и Февронии.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 8 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

День Петра и Февронии

Петр и Феврония — покровители семьи и брака. Их брак многие века является образцом христианского супружества. Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого князь Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь "древолазца" бортника, добывавшего дикий мед – Феврония – крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.

Святые Петр и Феврония – покровители семьи и брака Комсомольская правда

Дева Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги, была красивой, благочестивой и доброй девушкой. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя, однако, он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж.

День семьи 2020

В Украине 8 июля отмечается День семьи. Праздник был учрежден указом президента от 30 декабря 2011 года.

День семьи 2020: как отмечают в Украине Рixabay

С семьи начинается жизнь человека, здесь он формируется как личность. Семья – источник любви и уважения. Будучи основой общества, она остается хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений. В День семьи принято поздравлять своих близких красивым стихом или открыткой, обнять и поцеловать своих родителей.

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Приметы на 8 июля: какой будет погода

Если холодный ветер дует с севера, то он разгонит дождь и принесет ясную погоду.

После многодневного сильного северного ветра всегда бывает дождь.

Когда пчелы утром радостно играются – до невыносимой жары.

Если высоко в небе летают ласточки – сохранится ясная погода

Глухой гром – к тихому дождю, а если раскатистый – к ливню.

Что нельзя делать 8 июля

Нельзя ссориться с любимыми людьми, иначе ссора может затянуться на года.

Также в этот день нельзя месить тесто и печь что в духовом шкафу либо на сковороде. Считается, что такие действия привлекают в дом нищету.

Не желательно переезжать в другое жилье – это приведет к проблемам с финансами.

Нельзя рассказывать о снах, которые приснились в ночь на 8 июля.

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