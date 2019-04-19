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Полнолуние в апреле 2019: для кого оно опасно и чего нельзя делать

2.1тЧитать материал на украинском

Полнолуние 19 апреля произойдет в 14:12 по киевскому времени. По лунному календарю это будет 14 лунный день.

Апрельское Полнолуние особенное из-за противостояния Луны и Солнца. В этот день следует быть осторожными. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать советы астрологов.

Полнолуние в апреле 2019: для кого оно опасно и чего нельзя делать

pexels.com

Полнолуние 19 апреля 2019 года: что можно делать в этот день

Полнолуние 19 апреля 2019 года пройдет в знаке Весов. В этот день интуиция будет особенно обостренной. Также этот день станет прекрасной возможностью начать работу над отношениями.

Весы поспособствуют разрешению сложных вопросов, конфликтов, разногласий в отношениях. Но необходимо быть осторожным и решать вопросы нужно аккуратно и дипломатично.

Полнолуние в апреле 2019: для кого оно опасно и чего нельзя делать

pexels.com

В полнолуние необходимо мечтать и визуализировать свои желания. Энергетика полной Луны настолько сильна, что часто мысли и желания в этот день становятся явью. Обязательно найдите время, чтобы собраться с мыслями и разработать четкий план действий на ближайшее будущее, поставить себе новые цели и задачи.

19 апреля следует быть решительным и смелым. Не откладывайте дела и важные решения на другой день. Обязательно прислушивайтесь к себе и не реагируйте на чужие слова.

Полнолуние в апреле 2019: для кого оно опасно и чего нельзя делать

pexels.com

Полнолуние 19 апреля 2019 года: что нельзя делать в этот день

  • Конфликтовать. Это не лучшим образом отразится на эмоциональном фоне и сделает настроение нестабильным.

  • Заниматься решением денежных вопросов. Это может привести к потере денег и негативе со стороны ваших коллег.

  • Давать волю негативным эмоциям. Это может привести к ссорам.

  • Перегружать себя как физически, так и эмоционально.

Полнолуние в апреле 2019: для кого оно опасно и чего нельзя делать

pexels.com

Полнолуние 19 апреля 2019 года: чем опасно

В этот день может появится желание начать вести нездоровый образ жизни. Не следует поддаваться этому, поскольку остановиться потом будет очень сложно. Это может негативно сказаться на состоянии здоровья в будущем.

Необходимо быть осторожными с финансами. В этот день можно понести большие потери.

Полнолуние в апреле 2019: для кого оно опасно и чего нельзя делать

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, до светлого праздника Воскресения Христова (Пасха-2019) осталось уже не так много времени. Православные христиане будут отмечать его в воскресенье, 28 апреля. У католиков же праздник будет ровно на неделю раньше, в воскресенье, 21 апреля.

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