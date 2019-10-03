Покров Пресвятой Богородицы: чем важен праздник для незамужних девушек

Праздник Покров Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) православные христиане традиционно отмечают 14 октября. В 2019 году празднование приходится на понедельник. Третью Пречистую еще называют праздником свадеб, матерей, воинов и прощения.

Особенно важный день 14 октября для незамужних девушек. В народе говорят, что Покрова укрывает землю снегом, воду – льдом, а девушек – брачным венцом.

Накануне праздника OBOZREVATEL собрал информацию о традициях, приметах и верованиях этого дня.

Христиане отмечают Третью Пречистую 14 октября

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

По легенде, в 10-м веке город Константинополь окружили враги. Люди собрались в Влахернском храме на молитву. Тогда свершилось чудо – Богородица сошла к верующим и вместе с ними молилась за мир, а после сняла из себя покров и укрыла им всех присутствующих. После этого вражеские войска язычников отступили.

На Покров молодые девушки молятся о замужесвте

Третья Пречистая: традиции праздника

Христиане стараются посетить службу в церкви на Покрову. Женщины молятся перед иконой Богородицы за здоровье своих детей и близких, за достаток и мир в семье. Кроме того, в этот день у покровительницы просят защиты от опасностей и несчастий.

Незамужние девушки тоже должны посетить торжественную службу в церкви, поставить свечи возле икон Богородицы и помолится. В народе же отмечают, что 14-го октября к ней нужно обращаться с такими словами: "Святая Покровушка, покрой мне головушку", "Матушка-Покровушка, покрой землю сырую и меня молодую".

Кроме того, на праздник каждая женщина должна поставить в доме букет красных хризантем. Считается, что эти цветы владеют особой энергетикой и помогают избавиться от сомнений, установить любовь и покой в доме. Для незамужних девушек они станут талисманом. Так, из засушенного букета хризантем нужно собрать лепестки и переместить их в собственноручно сшитый мешочек. Этот атрибут привлечет в жизнь чистое и искреннее чувство любви.

На праздник 14 октября нужно просить у Богородицы здоровья для родных и близких

Приметы на праздник Покрова Богородицы

В народе верили, что если дом утеплить до праздника, то в холодную пору он лучше будет сберегать тело. По этому поводу существовала и пословица: "Пришел Покров – не обогреешь дом без дров". Также в этот день нужно наблюдать за природой, которая дает подсказки о том, какой будет погода в дальнейшем:

Откуда ветер на Покров подул – оттуда и первый мороз принесет;

Какая погода на Покров – такова и зима;

Журавли на Покров полетели – скоро жди зиму студеную;

Снег на Покров – ноябрь будет снежным;

Северный ветер на Покров – холодная зима без оттепели.

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