Маланка 2019 в Украине: история и традиции Щедрого вечера

13 января в Украине отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки. В этот день принято собираться за ужином, обмениваться подарками, а также щедровать.

По христианскому календарю в этот день также почитают память преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланко). Согласно поверью, Маланка Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной, чтобы известить хозяев о последующих торжествах. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о традициях этого праздника.

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На праздник Маланки принято переодеваться в животных и фольклорных персонажей. Девушки, в масках или без них, всю ночь щедруют и гадают.

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На Старый Новый год парни также "водили Меланку". Один холостой парень переодевается в женское платье и становится "Маланкой", а девушка или женщина – в мужское платье, как образ "Василия". Среди действующих лиц – дед, бабка, цыган, цыганка, коза, черт.

Основным блюдом в этот день была кутья - каша из цельных зерен пшеницы, ячменя, реже пшена или риса с добавлением меда или сахара, иногда с сухофруктами (изюмом), орехами, зернами мака. Приготовить кутью можно различными способами.

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Также в этот день принято загадывать желания. Для этого нужно четко его сформулировать. Часто люди хотят всего и много, но лучше будет попросить у Вселенной именно то, о чем вы долго мечтали. Напишите свое желание на бумаге или просто постоянно представляйте то, что хотите заполучить.

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