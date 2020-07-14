Кузьма и Демьян: что нельзя делать в день святых братьев-врачей

День памяти Космы и Дамиана известен в народе как Летние Кузьминки. Фото: azbyka.ru

Православная церковь во вторник, 14 июля, чествует память братьев Космы и Дамиана – святых, живших в Риме в 3-4 веках.

В народной традиции праздник известен как Кузьма и Демьян, День Козьмы и Демьяна, Летние Кузьминки. У наших предков в это время был в разгаре сенокос, люди собирали ягоды и варили варенье. Подробнее о традициях праздника, его истории, приметах и запретах рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника: кем были Косма и Дамиан

Братья Косма и Дамиан жили в Риме. Они были искусными врачами, лечили больных людей и скот, при этом не требуя награды, помогали нуждающимся и праведными делами многих обратили в христианскую веру.

Но однажды братьев оклеветали и они были беспощадно убиты. За свои дела они были причислены к лику бессребреников – святых, прославившихся своим бескорыстием и щедростью ради веры.

Святые Косма и Дамиан radiovera.ru

Традиции на Кузьму и Демьяна

У наших предков в это время был в самом разгаре сенокос и работы в огороде. Также на Кузьму и Демьяна собирали малину и крыжовник, варили варенье и компот. По поверью, сваренное в этот день малиновое варенье получается особенно вкусным.

Девушки и женщины в Летние Кузьминки устраивали праздник, варили общую кашу, приглашая святых Кузьму и Демьяна ее отведать, пили пиво, пели песни.

Косме и Дамиану молятся при разных недугах, о покровительстве семейного очага, а также о помощи в науке, обучении грамоты или о просвещении разума, в слабом учении детей.

В Летние Кузьминки традиционно собирали малину и варили варенье Иллюстративное / Pixabay

Приметы на 14 июля

Звезды ярко сияют, а утром в небе тучи появились – к сильной грозе.

Западный ветер – будут дожди.

Серп луны красноватый – к ветрам, концы серпа затупились – к ливням.

Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Желтые листья на деревьях – к ранней осени.

Сорока кричит – жара будет продолжительной.

Что нельзя делать в праздник Кузьмы и Демьяна

В Летние Кузьминки девушки старались избегать тяжелой работы: считалось, что это обернется еще более тяжким трудом на весь год.

Нельзя тратить много денег, еды, припасов и других ресурсов. По поверью, нужно экономить, чтобы святые принесли еще больше благополучия и достатка.

Нельзя ругаться, сквернословить, кричать, желать кому-либо зла, думать о плохом и завидовать, – как и в другие дни.

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