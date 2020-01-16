Крещение Господне: необычные поздравления с праздником

Крещение Господне православная церковь празднует 19 января. В этот день святой Иоанн крестил Сына Господнего Иисуса Христа.

Традиционно 19 января освящают воду, купаются в проруби и поздравляют друг друга с этим праздником. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с Крещением Господним.

Крещение Господне

Крещение Господне – поздравления в стихах

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет Вас от всех бед!

***

Жить счастливо и свободно,

Честно, искренне желаю

И с Крещением Господним

Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,

Чтоб на всё хватало сил,

На душе было спокойно...

И Господь чтоб вас хранил!

***

Поздравим всех, кто верит!

Откроем свету двери.

Запомните, крещение —

Души вашей прощение.

Раз день Богоявления,

А Духа восхваления,

В водичку окунитесь,

Очиститесь, креститесь.

Ко всем с добром идите,

Родных своих любите,

Удачу берегите!

Крещение Господне

Крещение Господне – поздравления в прозе

Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

***

Поздравляю с праздником Крещение Господне. Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимания, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в Вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у Вас есть. С праздником!

***

Поздравляю вас с этим великим днем, с Крещением Господним! Желаю, чтобы вы, умывшись чистой водой, смыли с себя все плохое, все лишнее, согрели душу и тело. Пусть этот согревающий душу праздник подарит вам крепкое здоровье и ясные, чистые мысли!

Крещение Господне – открытки

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне

Крещение Господне – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный прогноз погоды на Водокрещение. У большей части Украины могут возникнуть проблемы с традиционным купанием в проруби.

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