Именины 20 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 20 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахом, Петр, Серапион, Созонт, Степан. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 20 сентября: мужские имена
Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".
Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "муж", "мужчина", "мужественный".
Василий – имя образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос. Означает "царственный", "царский"; "царь".
Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".
Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".
Евгений – в переводе с древнегреческого имя означает "благородный, знатный".
Лев – имя латинского или греческого происхождения, означает "лев", царь зверей.
Лука – имя имеет греческое происхождение, означает "свет" или "светящийся".
Макар – имя в переводе с греческого имя означает "блаженный, счастливый" или "благоденствующий".
Михаил – имя еврейского происхождения, переводится как "Богу подобный".
Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".
Пахом – имя происходит из коптского языка, означает "орел или сокол; хищная птица"
Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".
Серапион – имя греческого происхождения; один из эпитетов верховного бога Юпитера.
Созонт – имя греческого происхождения; переводится как "спасающий", "спаситель".
Степан – имя греческого происхождения; образовано от "стефанос" – "венок, венец, корона, диадема".
Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
Именины 20 сентября: женские имена
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 20 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
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