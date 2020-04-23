Гробки 2020 в Украине: на когда перенесли и что теперь нужно делать в этот день

День особого поминовения усопших – Радоница, или Гробки, – в 2020 году из-за карантина переносится на Троицкую поминальную субботу.

Так, обычно Радоница выпадает на 9-й день после Пасхи (в 2020 году это вторник 28 апреля). На Гробки у православных верующих принято посещать кладбища, чтобы принести радостную весть умершим о Воскрешении Христа.

Радоница 2020: на когда переносятся Гробки vkpress.ru

Что нужно делать на Радоницу 28 апреля 2020

В условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, верующим рекомендовано воздержаться от посещения храмов и других общественных мест.

Поэтому в Православной церкви Украины призвали на Радоницу 28 апреля помолиться дома за умерших родных и подать онлайн-записки за упокой (на странице ПЦУ в Facebook будет сообщено о такой возможности).

Отправиться на кладбища украинцы не смогут, поскольку на данный момент они в Украине закрыты.

Митрополит Епифаний рекомендует помолиться дома за умерших родных и подать онлайн-записки за упокой facebook.com/epifaniy

На когда перенесли Гробки 2020 в Украине

Свершения заупокойных молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу, которая в 2020 году приходится на 6 июня.

"После праздника Воскресения Христова мы поминаем наших усопших близких, отошедших в вечность. В этом году, в связи с карантином, мы молимся за них из дома, а не у могил, как обычно. А свершения молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу", – сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Twitter.

Після свята Воскресіння Христового ми поминаємо наших спочилих ближніх, що відійшли у вічність. Цьогоріч, у зв’язку із карантином, ми молимося за них із домівки, а не біля могил, як зазвичай. А звершення молитов на кладовищах переносяться на Троїцьку поминальну суботу. pic.twitter.com/tu0M4wbP1W — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) April 22, 2020

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