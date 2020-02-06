Григорьев день: что категорически нельзя делать в праздник 7 февраля

Православная церковь 7 февраля отмечает День святителя Григория Богослова, который считается одним из прародителей христианства.

В народе этот праздник еще известен как Григорьев день или Григорий Зимоуказник. Именно по этому дню старались угадать, какой будет погода весь год. О традициях, истории праздника и о том, что нельзя делать 7 февраля, расскажет OBOZREVATEL.

Григорьев день pixabay.com

Григорьев день: история

Великий христианский святой, византийский богослов и ритор, один из отцов церкви, Константинопольский патриарх Григорий Богослов жил в 3-м веке нашей эры.

С ранних лет Григорий был отдан матерью на служение Богу. Богословом его прозвали за великолепные богословские труды, которые он оставил после себя.

Григорий Богослов azbyka.ru

Многие фразы из проповедей святого Григория взяты для праздничных песнопений. Григорий Богослов был близким другом и сподвижником святителя Василия Великого. В богословское и литературное наследие Григория входят 507 стихотворений, 245 писем (посланий) и 45 бесед (Слов).

Григорьев день: традиции

В Григорьев день нужно делать добрые дела и благодарить других за свершенное добро. О своей благотворительности никому не стоит рассказывать.

Григорьев день pixabay.com

На Григория Богослова надо быть осторожным со словами – считается, что все сказанное в этот день сбывается.

7 февраля в День святого Григория есть хорошая примета дарить женщине цветы – говорят, это к счастью.

Что нельзя делать в Григорьев день

В Григорьев день нельзя стричь ногти и волосы: считается, что это может привести к трудноразрешимым проблемам.

Также нельзя выходить из дома без надобности, запрещается и тяжело работать.

Кроме того, нельзя плевать: кто плюнет себе под ноги, того будут преследовать невезения.

Приметы в Григорьев день

На Григория Зимоуказника старались угадать погоду на весь год.

Так, какая погода до обеда в Григорьев день, такой будет и декабрь следующей зимы. А по погоде после обеда судили о следующем феврале.

Пение синиц в Григорьев день – к сильным морозам pixabay.com

Если в день Григория выпадал снег – считалось, что очередная зима придет нескоро. Сильный снегопад предвещал раннюю осень.

Синицы весело щебечут на дворе 7 февраля – стоит ждать крепких морозов.

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