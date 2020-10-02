День воздушного шарика: 5 удивительных фактов об изобретении

В пятницу, 2 октября, отмечается Всемирный день воздушного шарика. Считается, что первый воздушный шарик в 1824 году создал ученый Майкл Фарадей, который смог закачать водород в мешочек из каучука.

В настоящее время воздушные шарики чрезвычайно популярны; без них сложно представить проведение какого-либо праздника. Интересные факты об этом удивительном изобретении читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Факты о воздушных шарах

Майкл Фарадей создал первый резиновый шар во время экспериментов с водородом. Для этого ученый соединил несколько частей из каучука, скрепив их ребра. Поначалу такие шарики использовали как детские игрушки, и только гораздо позже стали применять для оформления и декора мероприятий. Массовое производство воздушных шариков началось в 30-х годах XX века.

Самым массовым запуском воздушных шариков стал приуроченный к выходу мультфильма "Алладин". Это произошло в Дисней-парке в Англии в августе 1994 года. Тогда в небо взлетели 1 миллион 592 тысячи 744 гелиевых шара.

В 1931 году Нейли Тайлотсон создал первый латексный шарик. Это позволило изменять форму воздушных шариков, который до этого были только круглыми. Так началась эра фигурных композиций из воздушных шаров.

Запущенные в небо латексные шары поднимаются на высоту 5 км, затем замерзают, разрушаются на кусочки и разлетаются по всему миру. Они могут опускаться на землю и постепенно разлагаться. Если такой фрагмент проглотит какое-то животное, это не навредит его здоровью.

Рекорд по применению воздушных шаров был побит в Сингапуре, где из 80 тысяч красочных шариков создали фигуру робота. Над ним двое суток работали полсотни человек.

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