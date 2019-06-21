День летнего солнцестояния – что можно и категорически запрещено делать

Пятница, 21 июня – День летнего солнцестояния. Кроме того, что этот день считают началом астрономического лета, люди верят в его магию и особую энергию.

OBOZREVATEL собрал приметы, запреты и советы, к которым стоит прислушаться 21 июня.

pixabay 21 июня - день максимально наполнен энергией Солнца

День летнего солнцестояния максимально наполнен положительной энергией Солнца. Поэтому он может стать отправной точкой на пути к лучшим переменам в жизни и осуществлении задуманного. Считается, что в ночь на 21 июня сны могут быть вещими, а встречи и решения – судьбоносными.

pixabay 21 июня нужно загадывать самые заветные желания

Что нужно сделать утром 21 июня, чтобы осуществились желания и было крепкое здоровье:

Для того, чтобы быть здоровым в течение года нужно утром стать лицом к Солнцу, протянуть к нему руки и радостно приветствовать его. Кроме того в этот момент стоит загадать самое заветное желание, и в течение года оно обязательно сбудется.

Также, чтобы наполниться силой и здоровьем, нужно наблюдать за рассветом.

Утром или днем открыть окна в доме, чтобы в дом проникли солнечные лучи.

Прежде чем пить утренний чай или кофе, следует поставить чашку на подоконник и дать постоять в течение минуты, чтобы напиток наполнился солнечной энергией.

Чтобы привлечь расположение Солнца, надо надеть в этот день наряды оранжевого, золотого или желтого цвета.

pixabay 21 июня существует ряд запретов

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния, 21 июня:

Запрещено поворачиваться к Солнцу спиной.

Указывать на Солнце пальцем.

Нельзя в этот день ссориться и устраивать скандалы.

В народе считали, что в наиболее длительный летний день можно определить, каким будет урожай.

Приметы в день летнего солнцестояния:

Дождь, плохая погода – к слабому урожаю овощей.

Гром в День солнцестояния – к затяжной непогоде.

Росистое утро – будет хороший урожай.

Усыпанное звездами небо 21 июня – к грибному лету.

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