Что нельзя делать в Луков день: приметы и праздники 20 сентября

20 сентября 2020 года в Украине отмечают День рекрутера и День работников леса. Также православная церковь почитает память преподобного Луки Глубокореченского. В народе праздник называется Луков день.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День рекрутера

20 сентября свой профессиональный день отмечают рекрутеры – специалисты, отвечающие за подбор персонала для вакантных мест в компании. Впервые праздник отметили в 2001 году.

День работников леса

День работника леса как профессиональный праздник в Украине учрежден в 1993 году указом первого президента Леонида Кравчука в поддержку соответствующей инициативы работников лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.

Луков день

В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в 10 веке в Каппадокии. Он был монахом, а затем стал игуменом Спасовой обители, прославился праведной жизнью.

В народе, начиная с этой даты, собирали лук, название которого созвучно с именем преподобного. Потому этот праздник и назвали Луковым днем. Принято было готовить разнообразные блюда из этого овоща. А по поверью считалось, что если испечь лук до этой даты, то весь урожай высохнет на грядках.

Приметы на 20 сентября

Черные облака – к дождю.

Белые облака – к ненастью.

Журавли высоко и медленно летят – к холодной и дождливой осени.

Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы. Если они растут высоко, то зима будет поздней.

Что нельзя делать 20 сентября

Давать или занимать деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям.

Маленьким девочкам в этот день нельзя дарить кукол, ведь в замужестве они будут бесплодными.

Не рекомендуется свататься в этот день – к распаду будущего союза.

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