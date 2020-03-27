Благовещение 2020: что строго нельзя делать и как отмечать

Весной во время Великого поста 2020 украинские православные отмечают великий праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение входит в число двунадесятых праздников: его дата не смещается из года в год. Поэтому в 2020 году Благовещение, как и всегда в церквях восточного обряда, отмечается 7 апреля. О традициях праздника, его истории и запретах рассказывает OBOZREVATEL.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2020 minsknews.by

Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника

В великий праздник Благовещение христиане чтят память о том, как Архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарет и возвестил, что ей предстоит зачать от Духа Святого и родить Сына Божьего, который станет Спасителем человечества.

"Радуйся Благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами", – сказал архангел Гавриил Деве Марии.

На удивление Марии, как может родиться ребенок у той, которая не знает мужа, Гавриил открыл ей истину, которую он принес от Бога: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".

"Благовещение". Сандро Боттичелли. 1489-1490 wikipedia.org

Мария покорно приняла божью волю: "Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

Благовещение: традиции и приметы

Церковь на Благовещение проводит праздничное богослужение, которое начинается всенощным бдением. В этот день служители церкви выпускают в небо белых голубей: согласно священному писанию, Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в виде белого голубя.

В 2020 году Благовещение Пресвятой Богородицы выпадает на шестую неделю Великого поста. 7 марта разрешено немного послабить пост, употреблять горячую пищу с растительным маслом, рыбу и вино.

В Благовещение можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, рыбу и вино Pixabay

Издавна на Благовещение было принято украшать дом первыми весенними цветами – символом непорочности и новой жизни.

Благовещение также считалось в народе хорошим днем для сбора целебных трав, ведь этот праздник считался временем, когда расцветает все живое.

Также 7 апреля следили за погодой. Если на Благовещение тепло и солнечно, то Пасха будет холодная. Но вместе с тем, хорошая погода сулит добрый урожай. Снег на Благовещение – предвестник неурожая.

Если на Благовещение тепло и солнечно, то Пасха будет холодная Pixabay

Что нельзя делать в Благовещение

В этот великий праздник под запретом любая работа. Народная пословица гласит: "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

Также на Благовещение не принято давать в долг, даже одалживать соль и перец, – считается, что это к неудаче.

В Благовещение Пресвятой Богородицы верующие соблюдают Великий пост – мясо и молочные продукты в эти дни запрещены. Заупокойные службы и моления в этот праздник не совершаются.

В Благовещение под запретом любая работа Pixabay

В Благовещение Бог благословляет землю и открывает ее для сева, поэтому только после 7 апреля позволено начинать работы в поле. До этого дня тревожить землю считается грехом.

В этот праздник также нельзя охотиться и убивать животных, веселиться и устраивать шумные гуляния.

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