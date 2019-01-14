Фото куриного яйца побило все рекорды Instagram по лайкам: что в нем такого

Фотография яйца, опубликована аккаунтом @world_record_egg, стала самой популярной в Instagram.

Как сообщает Hollywood Reporter, аккаунт был создан специально, чтобы побить рекорд снимка ребенка модели Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта. Фото было опубликовано 4 января и набрало больше 24 миллионов лайков.

"Давайте вместе установим мировой рекорд и получим пост, который больше всего лайкают в Instagram, побив текущий мировой рекорд Кайли Дженнер (18 миллионов)", — подписали публикацию.

Новости Кайли Дженнер показала первое фото новорожденной дочери

По словам инсайдеров, владелец аккаунта назвал яйцо Eugene. Также он поделился, что видел вызов в том, чтобы побить рекорд модели, при этом не имел "ничего личного".

Отметим, что Кайли ответила на новость о том, что фото яйца стало самым популярным, опубликовав видео, как она пытается поджарить яичницу на асфальте.

Как сообщал OBOZREVATEL, фотоконкурс Photoboz Instagram Photography Awards (PIPAs) назвал лучшие снимки, которые были опубликованы в Instagram в 2018 году.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!