Выпускной-2018: модные прически и укладки для торжества

Совсем скоро украинских выпускников ожидает самое желанное событие года - выпускной вечер. Современные школьницы активно выбирают наряды и прически, которые помогут им стать настоящими королевами.

Прически на выпускной 2018 года олицетворяют естественность и нежность. В трендах нынешнего модного сезона - легкие натуральные локоны, замысловатые плетения, а также укладки, которые воссоздают эффект растрепанных легким ветром волос. OBOZREVATEL предлагает подборку лучших причесок на выпускной 2018, которые сделают ваш образ стильным и нарядным.

Очевидно, что более всего молодым девушкам подходят легкие прически с распущенными волосами, незатейливые кудри, подчеркивающие их юность. Для того, чтобы подобные укладки на выпускной 2018 не выглядели скучно и "серо", не лишним будет разнообразить их дополнительными аксессуарами. Это могут быть нарядные заколки, украшенные стразами или небольшими цветами и другие детали. Главное, чтобы они не были слишком броскими.

Публикация от Эль Стиль❙Макияж❙Причёски (@elstilespb) 21 Май 2018 в 12:40 PDT

Публикация от Эль Стиль❙Макияж❙Причёски (@elstilespb) 9 Май 2018 в 9:41 PDT

Публикация от Эль Стиль❙Макияж❙Причёски (@elstilespb) 27 Мар 2018 в 6:23 PDT

Кроме натуральных укладок, на пике популярности уже полюбившиеся прически для выпускного в виде затейливых плетений, хвостов и аккуратных "пушистых" пучков.

Публикация от ПРИЧЕСКИ (@olha_dipri) 4 Май 2018 в 7:22 PDT

Публикация от Эль Стиль❙Макияж❙Причёски (@elstilespb) 26 Май 2018 в 12:12 PDT

Публикация от Эль Стиль❙Макияж❙Причёски (@elstilespb) 8 Май 2018 в 2:00 PDT

Публикация от Эль Стиль❙Макияж❙Причёски (@elstilespb) 28 Апр 2018 в 2:59 PDT

Публикация от ПРИЧЕСКИ (@olha_dipri) 11 Май 2018 в 12:01 PDT

Помимо этого, стилисты рекомендуют отказаться от "тяжелых" причесок, которые прибавят вам возраста и сделают образ несколько старомодным. Среди них - массивные "ракушки" и огромные пучки на макушке, которые, к тому же, для фиксации, обильно опрыскиваются лаком. Это выглядит. как минимум, не уместно в образе юной девушки.

Публикация от ПРИЧЕСКИ (@olha_dipri) 18 Сен 2017 в 3:20 PDT

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Публикация от Эль Стиль❙Макияж❙Причёски (@elstilespb) 24 Май 2018 в 12:31 PDT

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