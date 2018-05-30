Выпускной-2018: модные прически и укладки для торжества

Совсем скоро украинских выпускников ожидает самое желанное событие года - выпускной вечер. Современные школьницы активно выбирают наряды и прически, которые помогут им стать настоящими королевами.
Прически на выпускной 2018 года олицетворяют естественность и нежность. В трендах нынешнего модного сезона - легкие натуральные локоны, замысловатые плетения, а также укладки, которые воссоздают эффект растрепанных легким ветром волос. OBOZREVATEL предлагает подборку лучших причесок на выпускной 2018, которые сделают ваш образ стильным и нарядным.
Очевидно, что более всего молодым девушкам подходят легкие прически с распущенными волосами, незатейливые кудри, подчеркивающие их юность. Для того, чтобы подобные укладки на выпускной 2018 не выглядели скучно и "серо", не лишним будет разнообразить их дополнительными аксессуарами. Это могут быть нарядные заколки, украшенные стразами или небольшими цветами и другие детали. Главное, чтобы они не были слишком броскими.
Кроме натуральных укладок, на пике популярности уже полюбившиеся прически для выпускного в виде затейливых плетений, хвостов и аккуратных "пушистых" пучков.
Помимо этого, стилисты рекомендуют отказаться от "тяжелых" причесок, которые прибавят вам возраста и сделают образ несколько старомодным. Среди них - массивные "ракушки" и огромные пучки на макушке, которые, к тому же, для фиксации, обильно опрыскиваются лаком. Это выглядит. как минимум, не уместно в образе юной девушки.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие платья не стоит надевать на выпускной-2018, чтобы не стать посмешищем на главном школьном событии.