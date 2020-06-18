Топ-6 модных 'провалов' лета: Андре Тан показал, что нельзя носить

Украинский дизайнер Андре Тан считает, что среди летних нарядов есть одежда, которая уже давно неактуальна, однако женщины продолжают ее носить.

Он убежден, что именно неудачные образы портят внешний вид, поэтому стоит прислушаться к советам и забыть о некоторых предметах гардероба, написал Тан в Instagram.

Первым и самым главным фэйлом этого лета дизайнер называет рваные джинсы.

Instagram Андре Тана

"Ну сколько можно, серьезно! На современных джинсах могут быть небольшие потертости и аккуратные прорези. Давайте скажем уже СТОП большим дырам", – призвал он.

Также Тан считает, что женщинам нужно быть сдержаннее при выборе одежды: "Надевать "сразу все самое лучшее" на каждый день уже давно стало немодно".

Instagram Андре Тана

"Поэтому убери подальше платья в стиле baby-doll и туфли на шпильке! Волю комфорту, элегантности и стилю", – отметил дизайнер.

Также он не признает шорты на низкой посадке.

Instagram Андре Тана

"А такое вообще еще носят? Серьезно? Забудь о них даже на пляже! Свободный крой и средняя/высокая посадка – твое все", – добавил Андре Тан.

Убийцами талии дизайнер называет платья на резинке, верх которых буквально нависает над ней: "Я за варианты, которые подчеркивают талию".

Instagram Андре Тана

Кроме этого, он убежден, что все богатство в виде камней, стразиков, бисера и прочего "лучше хранить в шкатулке, а не на сандалиях".

Instagram Андре Тана

Тандемом, который вырывает мозг, Тан назвал босоножки и колготки: "Каждое лето я думаю, что все! Больше я этого не увижу! Но нет. Давайте, наконец, разлучим эту парочку раз и навсегда".

Instagram Андре Тана

Ранее OBOZREVATEL писал, что Андре Тан рассказал, как выглядеть стройнее при помощи одежды.