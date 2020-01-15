Не носите это! Топ-5 вещей, которые делают образ дешевым

Образ может быть каким угодно: сдержанным и бунтарским, идеальным и взъерошенным. И неважно, сколько при этом будут стоить ваши вещи. Важно, на сколько они будут выглядеть.
О том, какие ошибки не допускать, чтобы не выглядеть смешно и дешево — пишет "Рамблер женский".
Рваные джинсы
Рваные джинсы всегда вызывали интерес и особое внимание своим необычным кроем и исполнением, но их нужно выбросить из своего гардероба в 2020 году. Ведь така модель сейчас смотрится неопрятно и не модно. Кроме того, очень дешево.
Фото: vplate.ru
Яркий дутый жилет
По словам инсайдеров, сложно вспомнить, когда дутые жилеты были актуальными. А стильными и "дорогими" не были никогда. Единственное возможное для них применение — спорт на улице в холодное время года.
Фото: aliexpress.com
Шапка со стразами
Без такого дешевого "шедевра" дизайна, как стразы, шапка будет выглядеть действительно стоящей и модной. Поэтому избавляйтесь от ненужных головных уборов.
Фото: krasota-ua.com
Объемная мини-юбка
Такая модель, вероятно, найдется в гардеробе каждой девушки. И хоть она выглядит достаточно мило, но, по словам модных экспертов — дешево. Выбирайте трендовые в этом году юбки плиссе и с ассиметричным кроем.
Фото: store.dolcegabbana.com
Большая сумка-трапеция
Большая сумка-трапеция в принципе неплохая, и хоть выглядит модно, но не "дорого". Поэтому лучше сделайте выбор в пользу сумки-мешка.
Фото: sumochka.com
Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-3 "маст хэв" элементах гардероба зимы 2020.
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