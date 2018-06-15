Снимали эротический клип: вокалист группы "Время и Стекло" серьезно травмировался

Вокалист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) серьезно травмировался во время съемок эротического клипа на песню "Е, бой!" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, во время съемок Алексей выполнял все трюки самостоятельно и, не удержавшись на мотоцикле, упал, получив серьезные травмы. Бекстейдж со съемочной площадки показала поклонникам солистка коллектива Надя Дорофеева в своем влоге, опубликованном на YouTube.

В результате падения артист получил многочисленные ушибы и ссадины на лице, но при этом, после оказания первой медицинской помощи, он продолжил работу.

Кадр из видео YouTube

"Вот такой форс-мажор у нас на площадке. Главное, что он здоров, он весь в травмах, царапинах", - прокомментировала инцидент Надя.

Также Дорофеева поделилась и другими пикантными подробностями съемочного процесса. Звезда примерила на себя образ русалки и позировала на морском побережье Одессы практически обнаженной.

Надя отметила, что тогда съемки начались в 5 утра, а на улице было примерно 9 градусов тепла. Будучи почти без одежды, она была вынуждена согреваться коньяком, чтобы не замерзнуть.

Как сообщал OBOZREVATEL, официально клип на песню "Е, Бой!" группы "Время и Стекло" был презентован 31 мая 2018 года. Спустя некоторое время вокалистка коллектива Надя Дорофеева показала фрагменты из закулисья съемок.