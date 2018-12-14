Конец года: каждый подводит собственные итоги и пытается навести порядок в доме, на работе, в делах и различных вопросах. В общем везде, где только можно, мы пытаемся подготовиться к Новому году. А если вы ещё затеяли обновить, или того круче, въехать в новое жильё, тогда вообще голова кругом. Жизнь проходит под всеобщим тезисом "успеть до Нового года".

С платьями и нарядами мне как-то понятно больше. Действительно, новогодняя ночь одна, и следующей ждать 365 дней: можно и похудеть, и поправиться, могут измениться тренды, возможно всякое. Но дом строится не на один год, и всеобщая предновогодняя истерия "До .....!" здесь неуместна. У дизайнеров и архитекторов есть устойчивая идиосинкразия, болезненная реакция, на предновогодние сроки по укладке плитки и отгрузки желанных диванов, установки кухни в последний вечер и навески штор из последних сил. Почему у заказчика начинается предновогодний синдром?

Что, 1 января начинается конец света? Или в кранах потечёт живая вода? Или после 31 декабря, если все не закончить, ваш дом превратится в тыкву? Заметьте, дизайнер лишён такого отношения в силу профессии, и ратует за качество и нормальные сроки изготовления. Кто придумал эти абсолютно ненужные условности? Да никто, мы сами.

Когда-то, работая в театре, я осознала, насколько процесс интереснее результата. Репетиции, примерки, прогоны, постановка света и звука, а также многие нюансы недоступные обычным зрителям - они ведь видят уже готовый результат. Но участники этого процесса знают, что это и есть театр! Премьера, аплодисменты, поклоны на бис, пресса и постпродакшн - все это неотъемлемые слагаемые труда большого, или не очень, коллектива людей. А вызвали они у вас эмоции или нет - это уже степень таланта и профессионализма всех участников. Порой, режиссер тоже хотел бы ещё месяц-два репетиций, но увы, день премьеры назначен. Хоть и страшно, но нужно выпустить спектакль в жизнь. Что будет дальше - узнаем из этой самой жизни.

Так и с домом, можно бесконечно переделывать и придумывать новые задачи, а можно ставить себе и всем участникам проекта сжатые сроки и нестись на всех парах. Самое важное получить результат! Ваш дом получит положительные эмоции, и вы будете ощущать их в полной мере каждый день. Все идёт своим чередом, и проект будет длиться столько, сколько нужно для его воплощения. На небесах им виднее. Не нужно требовать от строителей и дизайнеров нереальных сроков, они все равно будут реальными, в рамках этой самой реальности.

Этот "забег на короткие дистанции" никому не нужен. Абсурдность и синдром "виртуальности" современного общества. Не спешите жить! Тридцать первое декабря не конец света, и в январе все продолжиться в нормальном рабочем режиме. Всем удачи и хорошего финала!