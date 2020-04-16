Самая модная обувь весны 2020: топ-6

Как только закончится карантин и можно будет сменить домашние тапочки на "уличную" обувь - многие модницы пойдут в магазины, чтобы приобрести максимально трендовые босоножки, кроссовки и мюли.

О том, какая обувь будет популярна весной и летом 2020 года пишет Cosmopolitan.

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Элегантные босоножки на тонких ремешках

Хит прошлого лета, который не сдает позиций и в 2020-м. Элегантные босоножки на тонких ремешках круто смотрятся с женственным платьем-комбинацией и любимыми джинсами.

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Кожаные вьетнамки

Необычный тренд, который в прошлом сезоне примерила Instagram-звезда Ким Кардашьян, а теперь носят все.

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Шлепки и босоножки на высокой платформе

Шлепки и босоножки на массивной подошве — удобная и акцентная обувь, которая напоминает о шальных 2000-х.

cosmo.com.ua

Босоножки с завязками на щиколотке

Такая пара точно заставит обратить на вас внимание. А можно даже попробовать модный прием от звезд street style — завязывать ремешки прямо поверх брюк.

cosmo.com.ua

Грубые "папины" сандалии

Это идеальная обувь просто на каждый день. Особенно стильно такая пара будет выглядеть, если сыграть на контрасте и носить ее с летящими женственными платьями и соломенными сумочками.

cosmo.com.ua

Пастельные мюли на каблуке

Мюли завоевали любовь модниц по всему миру за неизменную элегантность и комфорт.

cosmo.com.ua

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых сумок на весну 2020.

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