Полная безвкусица! Пять зимних вещей, способных опозорить

Мода быстро меняется, и вещи, которые еще совсем недавно были в тренде, в 2020 году могут оказаться в категории неактуальных и безвкусных. И особенно это касается зимней одежды.

Как своим нарядом не испортить впечатление о себе: OBOZREVATEL расскажет о самых неудачных вышедших из моды зимних вещах.

Пуховик с пышным низом

фото: NovaFashion.ru

Зимний пуховик с обтягивающим верхом и пышной короткой юбкой смотрится в 2020 году не совсем уместно, и к тому же, совершенно непрактично. Ведь широкий низ пуховика, скроенный в виде юбки, настолько широк, что абсолютно не греет.

Лосины, надетые под короткий пуховик

stimma.com.ua

Раньше сочетание лосин и короткого пуховика было довольно популярным, но сегодня стилисты называют его кошмаром. И хотя многие девушки продолжают упорно комбинировать короткую куртку с лосинами, это уже давно не считается стильным и красивым. К тому же такой наряд является непрактичным и попросту неуместным для зимы 2020.

Меховой жилет

zhurnal-lady.com

Самый нелепый антитренд – сочетание мехового жилета и кожаной куртки. Такой зимний образ вовсе не украшает девушку, к тому же натуральный мех давно перестал появляться на показах модных дизайнеров. Кроме того, жилетка из меха – вещь непрактичная: в мороз она практически не греет, поскольку оставляет руки открытыми, а в теплую погоду громоздкое меховое изделие выглядит смешно и неуместно.

Тоненькая облегающая шапка

modniy-ostrov.com

Зимняя шапка – это важный элемент образа. При этом неудачно подобранная модель шапки может испортить весь силуэт и сделать образ непропорциональным. Так, тонкая шапка визуально делает лицо шире, а на взрослой женщине и вовсе смотрится нелепо, смахивая на шапочку для бассейна.

Луноходы

Cosmopolitan

Так называемые луноходы можно считать, скорее, загородной обувью, нежели повседневной. Они очень смахивают на горнолыжные ботинки и не придают образу женственности и изящества. Главное достоинство луноходов – они очень теплые и удобные, поэтому, если не хотите их выбрасывать, они отлично подойдут для дачи.

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