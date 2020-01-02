Обязательно купить это! Самый модный тренд 2020 года для мужчин и женщин

Среди глобальных трендов 2020 года - экологичность и модные элементы 90-х и 70-х. В ближайшее время на модной арене появятся не только вещи, которые когда-то все так любили, но и те, которые, в недалеком прошлом - отчаянно ненавидели.

Среди коллекций следующих сезонов можно увидеть вязаную жилетку, которая подходит как женщинам, так и мужчинам, пишет "Cosmopolitam".

Жилеты являются достаточно универсальной вещью. Их можно сочетать с платьями, брюками и другими вещами.

Cosmopolitam

Cosmopolitam

Cosmopolitam

Cosmopolitam

Cosmopolitam

Cosmopolitam

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку антитрендовых вещей на зиму 2020 года.

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