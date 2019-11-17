Немедленно снимите это! Топ-5 вещей, которые потеряли свою актуальность

Каждый сезон дизайнеры предлагают все новые и новые тренды, которые приходят на смену старым. Поэтому некоторые вещи следует заменить на более актуальные или отложить на несколько сезонов .

Список главных антитрендов нового модного сезона публикует Marie Claire.

Спортивные поясные сумки

Спортивную поясную сумку следует заменить более классическим моделям. Можно присмотреться к изделиям из ткани ли кожи, которые будут не только вмещать самое необходимое, но и заменят собой ремень.

stileo.ua

Миниатюрные очки

Вместо миниатюрных ретро-очков ближайшие несколько сезонов будут пользоваться большим спросом очки-маски, похожие на лыжные. Чем больше они — тем лучше и для стиля, и для здоровья глаз.

ochki.net

Пуховики-одеяло

На смену подобным пуховикам пришли, точнее, вернулись из прошлого, стеганые пальто и куртки.

Клумба

Джинсы скинни

Джинсы скинни можно назвать почти что классикой, но в этом сезоне их лучше отложить подальше и заменить джинсами-бананами, карго или "варенками", которые пришли к нам из 90-х.

stileo.ua

Прозрачные сумки

В этом сезоне красивый, но непрактичный тренд на прозрачные сумки следует заменить на сумки-хобо, которые возвращаются в моду прямиком из нулевых, более лаконичные модели, напоминающие футляр, а также мини-сумки.

bazaar.ru

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