Не носите это! Верхняя одежда, от которой следует избавиться

С приходом зимы многие модницы желают обновить свою верхнюю одежду. В 2020 году многие модели пуховиков утратили свою актуальность и поэтому от них следует избавиться.

Какие модели сделают зимний образ безвкусным и старомодным, пишет "Cosmopolitan".

Пуховик с поясом-резинкой

Перетянутые поясом-резинкой пуховики уже давно неактуальны. Лучше обратить внимание на модные в этом сезоне стеганые пальто.

Пуховик с отделкой мехом

Модели, щедро украшенные меховыми вставками выглядят безвкусно и неэтично. Присмотрись к шубам из эко-меха и дубленкам в этом сезоне.

Расписной пуховик

Забудьте этот некогда популярный тренд и никогда его больше не вспоминайте. В этом сезоне лучше присмотреться к однотонным пуховикам или, к примеру, с эффектом металлик.

Пуховик-платье

От такого варианта верхней зимней одежды следовало отказаться давно. Дизайнеры и законодатели моды были от таких пуховиков откровенно не в восторге.

cosmo.ru

Короткий приталенный пуховик

Если нет желания визуально увеличить верхнюю часть фигуры, то лучше об этой модели курток забыть. С ней тело будет смотреться непропорционально: слишком массивный верх и маленькие ножки. В качестве альтернативы следует выбрать трендовые oversize модели.

cosmo.ru

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