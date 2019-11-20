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20 ноября • обновлено в 13:19
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Не носите это! Верхняя одежда, от которой следует избавиться

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С приходом зимы многие модницы желают обновить свою верхнюю одежду. В 2020 году многие модели пуховиков утратили свою актуальность и поэтому от них следует избавиться.

Какие модели сделают зимний образ безвкусным и старомодным, пишет "Cosmopolitan".

Не носите это! Верхняя одежда, от которой следует избавиться
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Пуховик с поясом-резинкой

Перетянутые поясом-резинкой пуховики уже давно неактуальны. Лучше обратить внимание на модные в этом сезоне стеганые пальто.

Не носите это! Верхняя одежда, от которой следует избавиться

Пуховик с отделкой мехом

Модели, щедро украшенные меховыми вставками выглядят безвкусно и неэтично. Присмотрись к шубам из эко-меха и дубленкам в этом сезоне.

Не носите это! Верхняя одежда, от которой следует избавиться

Расписной пуховик

Забудьте этот некогда популярный тренд и никогда его больше не вспоминайте. В этом сезоне лучше присмотреться к однотонным пуховикам или, к примеру, с эффектом металлик.

Не носите это! Верхняя одежда, от которой следует избавиться

Пуховик-платье

От такого варианта верхней зимней одежды следовало отказаться давно. Дизайнеры и законодатели моды были от таких пуховиков откровенно не в восторге.

Не носите это! Верхняя одежда, от которой следует избавиться

cosmo.ru

Короткий приталенный пуховик

Если нет желания визуально увеличить верхнюю часть фигуры, то лучше об этой модели курток забыть. С ней тело будет смотреться непропорционально: слишком массивный верх и маленькие ножки. В качестве альтернативы следует выбрать трендовые oversize модели.

Не носите это! Верхняя одежда, от которой следует избавиться

cosmo.ru

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
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