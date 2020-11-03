Какие ботинки будут модными зимой 2020-2021: названы трендовые варианты

В сезоне осень-зима 2020-2021 в тренде будет обувь на низком ходу – сапоги, ботинки и ботильоны. Самыми актуальными моделями являются казаки, челси, "армейские" ботинки, кроссовки-хайтопы. Стало известно, с чем в этом сезоне сочетать модную обувь и как их носят фэшн-блогеры.

Обувь на низком ходу осенью и особенно зимой – залог комфорта. Ходить на каблуках по гололеду опасно, а с недавних пор и немодно. Дизайнеры предлагают много интересных вариантов на удобной подошве, пишет Караван.

Ботинки высотой до середины голени, на массивной тракторной подошве, шнуровке и с фиксирующими ремешками – они напоминают часть экипировки военных или спецназовцев. В этом сезоне ботинки милитари, или combat boots, снова в моде. Удобные, устойчивые – то что надо в слякоть, мороз и гололед.

Ботинки высотой до щиколотки или чуть выше с характерной резинкой по бокам перекочевали в женский гарероб из мужского. И в сезоне осень-зима 2020-2021 преобразились: вместо обычной тонкой подошвы обзавелись невысокой платформой либо массивной подошвой.

Такие ботинки быстро надеваются и снимаются – и удобно садятся на ноге. А благодаря устойчивой подошве позволят пережить холода и гололед в безопасности и с комфортом.

Этот тип обуви отличают декоративные строчки, форма голенища и каблука, как у героев вестернов и ковбойских фильмов. Собственно, казаки – это невысокие ботинки, по щиколотку либо чуть выше. А ковбойские сапоги – модель с высоким голенищем, до середины икры либо до колена, с закругленным краем.

Казаки и ковбойские сапоги остаются в моде который сезон. Изначально созданные для удобства участников родео, они показали себя комфортными и в повседневной жизни.

Раньше резиновые сапожки и ботинки старались сделать максимально похожими на элегантные модели. Теперь модная резиновая обувь остается сама собой: широкой, массивной, устойчивой. И даже модели из кожи шьют похожими на резиновые. Носят такие сапоги не только на неформальной прогулке, но и на выход.

Массивная, устойчивая, удобная обувь с прорезиненной вставкой внизу – это "утиные" ботинки, или duck boots. Этой модели чуть более ста лет. Сначала она выпускалась для мужчин. В такой обуви выпускники Лиги плюща ходили на утиную ( и не только) охоту, по полям и лесам.

В наше время ее часто выбирают те, кто живет за городом и любит пешие прогулки. Особенно любимы "утиные" ботинки мамами – детские ноги в них остаются сухими. А в сезоне осень-зима 2020-2021 благодаря Dior duck boots взошли на пик моды – в интерпретации бренда для женского гардероба они обрели элегантность.

Одной из стильных примет 90-х были ботинки на массивной подошве. А поскольку дизайнеры продолжают цитировать 90-е в современной моде, такие ботинки снова на пике популярности.

Как и 30 лет назад, особый шик сегодня – сочетать ботинки на платформе с мини-юбкой, легинсами, укороченными мом-джинсами или кожаными брюками.

Эти ботинки отличает технологичность материалов и брутальный силуэт – тракторная подошва, надежная фиксация голеностопа. В такой обуви ходят в горы и далекие пешие походы. Но в условиях украинской зимы каждый выход из дома легко может превратиться в прогулку по пересеченной местности. Спасибо дизайнерам: теперь туристические ботинки – писк моды. А большие бренды выпускают собственные интерпретации этого тренда.

Массивные, с контрастными цветовыми вставками и усиленным носком – кроссовки, которые могли бы носить в 80-х–90-х, в моде и сейчас.

Колодка, как у кроссовок, высота, как у ботинок – хайтопы идеальны для осени и зимы. Они фиксируют щиколотку и обеспечивают комфорт стопе. К тому же, выглядят эффектно – спортивный стиль по-прежнему на пике моды.

Сапоги с жестким свободным голенищем на удобной плоской подошве или с небольшим каблуком – классическая модель. Они напоминают обувь наездниц. В сезоне осень-зима 2020-2021 самые модные образы с жокейскими сапогами – с юбками миди, мини-юбками и платьями, а также легинсами.

Как сообщал OBOZREVATEL, с помощью одежды можно скрыть недостатки, выгодно подчеркнуть достоинства и при желании полностью изменить пропорции фигуры, сделав себя стройнее или выше. Но есть такие предметы гардероба, которые способны изуродовать даже модельные параметры.