Какая одежда молодит: 6 подсказок для женщин за 40

В определенном возрасте каждая женщина хочет выглядеть моложе и стремится достичь этого разными способами.

Один из них – правильно подобранная одежда. Как не ошибиться в выборе образа, чтобы не выглядеть старше, какие вещи способны визуально омолодить, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Не перегружайте образ

wildberries.ru

Не стоит перегружать образ, который вы выбрали для офиса. Так, под брючный костюм вместо рубашки или блузы с рюшами лучше надеть футболку, а статусности помогут достичь аксессуары. Полезный совет: вместо привычной вам блузки приобретите плотную мужскую рубашку.

Полюбите светлые тона

vplate.ru

Светлые тона в одежде помогут выглядеть моложе и выразительнее. Для этого отдавайте предпочтение светлым футболкам, кофтам, свитерам и топам. При этом не стоит забывать о том, что в вопросе цветов все решается индивидуально: ориентируйтесь на те тона, которые к лицу именно вам.

Пайетки и блестки

style40plus.ru

Сверкающие блестки и пайетки не только сделают вас нарядной, но и смогут убавить пару лет. Такие вещи, особенно в перламутровом тоне, словно "подсвечивают" и омолаживают лицо. Только помните при этом, что все хорошо в меру.

Распрощайтесь с рюшечками

fashion-likes.ru

Всевозможные рюши и оборки на блузах и юбках, ткань в горошек, бантики в волосах – излишняя женственность на самом деле сильно старит. Дамам в возрасте акцент лучше сместить на структуру образа. Так, вместо вязаного кардигана лучше наденьте жакет оверсайз, а вместо модели скинни – более объемные джинсы.

Добавьте спорта

Modnaya.org

Не бойтесь надеть спортивную кофту с юбкой или, например, кроссовки с платьем – расслабленность и легкость в одежде помогут вам выглядеть визуально на несколько лет моложе. Кроме того, это очень удобно.

Насыщенные цвета

u-girl.ru

Сочетание разных цветов освежит вас и поможет сделать образ безупречным. Главное, избегайте контрастов по яркости. Сочетайте сочные цвета с сочными, а менее насыщенные с менее насыщенными.

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