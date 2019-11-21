Как стильно одеваться зимой 2019-2020: советы стилиста

В любое время года хочется выглядеть красиво, ярко и стильно, но порой бывает непросто скомбинировать одежду между собой, которая есть у вас в гардеробе.

Поэтому стилист Юлия Козовая подготовила топ-5 вариантов сочетаний одежды, которые сделают вас модными зимой 2019-2020. Об этом сообщает "Cosmopolitan".

Брюки, заправленные в сапоги

По словам эксперта, одним из трендов зимнего сезона — носить брюки, заправленные в сапоги. Однако они должны быть не скинни, а прямого или широкого кроя. Кроме того, чтобы сохранить симметричные пропорции, верх должен быть не менее объемный, чем низ.

Фото: cosmo.ru

Фото: vogue.ru

Фото: buro247.kz

Широкие брюки и объемный пиджак

Если раньше стилисты говорили, что в образе лишь одна из вещей должна быть объемной, чтобы не перегружать фигуру, то зимой 2019-2020 курс взят на максимализм. Сочетание длинных широких брюк с пиджаком "с мужского плеча" — хит грядущего сезона. Добавить можно кроссовки, грубые ботинки и обувь с каблуками.

Фото: cosmo.ru

Фото: vogue.ru

Фото: vogue.ru

Грубая обувь и женственный лук

Также один из трендов зимы — носить грубые ботинки с женственными юбками и свитерами по фигуре, а также с вечерними пышными платьями. Это отличный вариант в преддверии новогодних праздников.

Фото: cosmo.ru

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: instagram/rudovanata

Монохромный лук в светлых оттенках

Для того, чтобы показать в серые и мрачные зимние дни свою яркость и индивидуальность, стилист советует подобрать монохромный лук в оттенках белого, молочного, бежевого и светло-серого. Или же создать тотал-лук в одном цвете.

Фото: cosmo.ru

Фото: ledixbeauty.ru

Фото: ledixbeauty.ru

Шарф-палантин, заправленный за пояс пальто

Зимой 2019-2020 также будет модно перекидывать объемный шарф через плечо, либо через шею и закреплять его под поясом пальто. Такой прием не только будет выглядеть сногсшибательно, но и визуально вытянет силуэт за счет прямых вертикальных линий.

Фото: cosmo.ru

Фото: fashion-likes.ru

Фото: fashion-likes.ru

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку лучших трендовых вещей на зиму 2019-2020.

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