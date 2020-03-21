Как одеваться, чтобы выйти замуж: раскрыт неожиданный секрет

Стилисты озвучили советы женщинам о том, как нужно одеваться, чтобы быть привлекательной для мужчин и ассоциироваться у них с хорошей женой.

Так, в погоне за модными тенденциями девушки нередко теряют свою индивидуальность и перестают быть женственными. При этом многие из них мечтают выйти замуж, но почему-то отталкивают мужчин. Стилисты выделили три основных секрета стиля, которые помогут получить предложение и выйти замуж, пишет "Рамблер".

Medialeaks

Стилисты отмечают, что мужчин не привлекают oversize-силуэты и массивные кроссовки, которые в настоящее время находятся на пике популярности. В то же время внимание представителей сильного пола привлекают скромность, загадочность и женственные силуэты. Далее предлагаем ознакомиться с советами более подробно.

Изящная обувь

Какие бы безумные ботинки не придумали дизайнеры в новом сезоне, классика остается классикой во все времена. Нет более женственной обуви, чем туфли-лодочки на шпильке средней высоты.

Очевидно, что такие туфли непрактичны и мало кто решится надеть их, если предстоит провести весь день на ногах. Если вы отдаете предпочтение более комфортным моделям, сочетайте их с легкими юбками или брюками, подчеркивающими фигуру.

Cutur.ru

Откажитесь от глубокого декольте и экстра-мини

В попытках привлечь понравившегося мужчину некоторые женщины обращаются к тяжелой артиллерии и надевают самые откровенные наряды: прозрачные блузки с глубоким декольте, экстра короткие юбки и 15-сантиметровые шпильки.

Однако такой выбор способен только оттолкнуть объект симпатии, ведь мужчинам сложно относиться серьезно к девушкам в вызывающих одеяниях. Дело в том, что мужчины, как правило, выбирают в жены элегантных девушек, которые умеют подчеркивать свои достоинства, но при этом не выставляют их на всеобщее обозрение.

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Подчеркивайте талию

Не нужно иметь модельные параметры, чтобы выигрышно подчеркнуть талию поясом. Подобные "перепады" в силуэте действуют на мужчин как наркотик, поэтому не скрывайте свои формы за вещами вроде объемных толстовок и платьев-мешков.

При этом не стоит кидаться из крайности в крайность и выбирать полностью облегающую одежду. Оставьте вашему избраннику простор для фантазии.

Kolobok.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как скрыть лишний вес при помощи одежды.

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