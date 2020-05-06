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6 мая • обновлено в 22:32
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Как не ошибиться с размером при выборе обуви: раскрыты способы

1.1т
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Эксперты рассказали, как не ошибиться с размером при выборе обуви.

Их слова приводит портал Metro. Так, по словам врача-ортопеда Тони Гэвина, сначала нужно убедиться, что данная пара подходит для деятельности носящего.

"Вам не понадобится 7-сантиметровый каблук для прогулки по холмам", – высказался он.

Как не ошибиться с размером при выборе обуви: раскрыты способы

Фото: u-f.ru

Также Гэвин добавил, что нужно обращать внимания на то, чтобы между кончиком вашего большого пальца ноги и кончиком обуви было расстояние примерно с большой палец руки. Кроме того, носок не должен давить на пальцы, так как это станет причиной возникновения мозолей и волдырей.

Как не ошибиться с размером при выборе обуви: раскрыты способы

Фото: bigmir.net

"Пройдитесь по магазину несколько минут и подумайте, как долго вы сможете ходить в этой паре. Если обувь натирает вам в магазине, то ситуация не изменится, когда вы вернетесь домой", – подчеркнул Гэвин.

Специалистка по подбору обуви Сюзанна Давда в свою очередь отметила, что обувь следует примерять в носках или колготках. Помимо этого, эксперт посоветовала во время примерки убедиться, что обувь не давит на ногу и пальцы, а стопа не скользит по подошве.

Как не ошибиться с размером при выборе обуви: раскрыты способы

Фото: vivendi.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая популярная обувь сезона весна-лето 2020.

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Автор
Кристина Долматова
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