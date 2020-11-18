Что сделает образ дешевым и безвкусным: названы главные модные ошибки

София Ковнир
София Ковнир
Мода
2,1 т.
Что сделает образ дешевым и безвкусным: названы главные модные ошибки

Российская ведущая программы "Модный приговор" Ольга Соколенко рассказала, что некоторые детали в гардеробе могут дешевить и портить ваш образ.

Эксперт опубликовала на своей странице в Instagram список главных модных ошибок.

Так, в него входит следующее:

  • Изобилие стекляшек и пайеток на повседневной одежде – заменить на однотонные вещи

  • Подделки брендов. Чаще касается сумок. Заменить на доступную вещь недорогого производителя или ноунейм

  • Бюджетное кружево, которое быстро изнашивается, возникают затяжки, вещь теряет презентабельность

  • Избыток бижутерии – когда надела все лучшее сразу. Помните, как советовала Коко Шанель. Перед выходом снимите украшение, которое надели последним

  • Неудобная обувь на высоком каблуке, с платформой, в повседневном образе

  • Одежда не по размеру, когда вещь бесформенно висит или чересчур облегает

  • Блестящие чулки и колготки

  • Ультрамодные вещи из прошлых сезонов. Лучше предпочесть классику

  • Неровные швы, торчащие нитки, синтетические ткани с дешевым блеском

Ольга Соколенко рассказала, что некоторые детали могут дешевить образ

  • Яркий макияж днем, тональный крем на 2-3 оттенка темнее вашего естественного цвета кожи, одновременный акцент на глаза и губы

  • Неухоженные руки, отсутствие маникюра или наоборот – слишком длинные нарощеные ногти яркого цвета "выколи глаз"

  • Туфли под цвет сумки

  • Потертая стоптанная обувь

  • Дешевая фурнитура – пуговицы, кнопки, замки

  • Слишком короткая или прозрачная одежда, в которой видно белье

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2020/2021 в тренде остается тандем таких цветов как бежевый и белый.

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