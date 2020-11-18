Что сделает образ дешевым и безвкусным: названы главные модные ошибки
Российская ведущая программы "Модный приговор" Ольга Соколенко рассказала, что некоторые детали в гардеробе могут дешевить и портить ваш образ.
Эксперт опубликовала на своей странице в Instagram список главных модных ошибок.
Так, в него входит следующее:
Изобилие стекляшек и пайеток на повседневной одежде – заменить на однотонные вещи
Подделки брендов. Чаще касается сумок. Заменить на доступную вещь недорогого производителя или ноунейм
Бюджетное кружево, которое быстро изнашивается, возникают затяжки, вещь теряет презентабельность
Избыток бижутерии – когда надела все лучшее сразу. Помните, как советовала Коко Шанель. Перед выходом снимите украшение, которое надели последним
Неудобная обувь на высоком каблуке, с платформой, в повседневном образе
Одежда не по размеру, когда вещь бесформенно висит или чересчур облегает
Блестящие чулки и колготки
Ультрамодные вещи из прошлых сезонов. Лучше предпочесть классику
Неровные швы, торчащие нитки, синтетические ткани с дешевым блеском
Яркий макияж днем, тональный крем на 2-3 оттенка темнее вашего естественного цвета кожи, одновременный акцент на глаза и губы
Неухоженные руки, отсутствие маникюра или наоборот – слишком длинные нарощеные ногти яркого цвета "выколи глаз"
Туфли под цвет сумки
Потертая стоптанная обувь
Дешевая фурнитура – пуговицы, кнопки, замки
Слишком короткая или прозрачная одежда, в которой видно белье
Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2020/2021 в тренде остается тандем таких цветов как бежевый и белый.