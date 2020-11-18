Что сделает образ дешевым и безвкусным: названы главные модные ошибки

Российская ведущая программы "Модный приговор" Ольга Соколенко рассказала, что некоторые детали в гардеробе могут дешевить и портить ваш образ.

Эксперт опубликовала на своей странице в Instagram список главных модных ошибок.

Так, в него входит следующее:

Изобилие стекляшек и пайеток на повседневной одежде – заменить на однотонные вещи

Подделки брендов. Чаще касается сумок. Заменить на доступную вещь недорогого производителя или ноунейм

Бюджетное кружево, которое быстро изнашивается, возникают затяжки, вещь теряет презентабельность

Избыток бижутерии – когда надела все лучшее сразу. Помните, как советовала Коко Шанель. Перед выходом снимите украшение, которое надели последним

Неудобная обувь на высоком каблуке, с платформой, в повседневном образе

Одежда не по размеру, когда вещь бесформенно висит или чересчур облегает

Блестящие чулки и колготки

Ультрамодные вещи из прошлых сезонов. Лучше предпочесть классику

Неровные швы, торчащие нитки, синтетические ткани с дешевым блеском

Яркий макияж днем, тональный крем на 2-3 оттенка темнее вашего естественного цвета кожи, одновременный акцент на глаза и губы

Неухоженные руки, отсутствие маникюра или наоборот – слишком длинные нарощеные ногти яркого цвета "выколи глаз"

Туфли под цвет сумки

Потертая стоптанная обувь

Дешевая фурнитура – пуговицы, кнопки, замки

Слишком короткая или прозрачная одежда, в которой видно белье

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2020/2021 в тренде остается тандем таких цветов как бежевый и белый.