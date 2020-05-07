Главная Новости
7 мая • обновлено в 14:56
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Елизавета II запретила беременеть Кейт Миддлтон: в чем причина

4.2т
Читать материал на украинском

Королева Великобритании Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать еще одного ребенка.

Об этом сообщает "Экспресс газета", ссылаясь на британские СМИ. По словам инсайдеров, заявление королевы Елизаветы связано с последними важными событиями в семье. Отмечается, что после отъезда Меган Маркл и принца Гарри в другую страну многие обязанности легли на плечи герцогов Кембриджских. И поскольку Миддлтон весьма популярна в Великобритании – ей придется работать еще больше.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: hellomagazine.com

Инсайдеры добавили, что беременность и роды Миддлтон отнимут у нее много времени, чего на данный момент Елизавета II не может допустить. Ведь сейчас Кейт и Уильям должны сосредоточиться на восстановлении репутации королевской семьи.

Кейт Миддлтон и Елизавета II

Кейт Миддлтон и Елизавета II

Фото: hellomagazine.com

К слову, Кейт согласилась с требованием Елизаветы II, хоть и мечтала родить четвертого ребенка. Также напомним, что на данный момент Миддлтон и принц Уильям воспитываю двух сыновей – принца Джорджа и Лу, и дочь – принцессу Шарлотту.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Фото: hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Елизавета II Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
9
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги