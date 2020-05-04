Главная Новости
5 мая • обновлено в 11:27
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Духам "Шанель №5" – 99 лет: в чем секрет самого популярного аромата

2.2т
Читать материал на украинском

Знаменитый модельер Коко Шанель презентовала аромат Chanel №5 5 мая 1921 года. Однако парфюм до сих пор не утратил своей популярности.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, в чем секрет культового аромата.

Духам "Шанель №5" – 99 лет: в чем секрет самого популярного аромата

Примечательно, что многие ошибочно полагают, что знаменитый аромат создала сама Коко Шанель. Однако на самом деле Chanel №5 изобрел французский парфюмер Эрнест Бо. Именно к нему Коко обратилась с просьбой создать духи, которые бы "пахли женщиной".

В итоге Эрнест предложил модельеру на выбор пять ароматов, и сердце Шанель покорил именно пятый. Отсюда и название Chanel №5.

Эрнест Бо

Эрнест Бо

parfumclub.org

Как рекламировали Chanel №5

Для презентации аромата было изготовлено 100 флаконов новых духов: их Коко разослала представительницам высшего света накануне Рождества. В итоге результат превзошел все ожидания: о Chanel №5 говорили все.

Духам "Шанель №5" – 99 лет: в чем секрет самого популярного аромата

kulturologia.ru

В чем заключается формула успеха Chanel №5

При изготовлении Эрнест смешал более 80 ингредиентов, получив поистине уникальный аромат. Так, духи состоят из следующих парфюмерных нот:

  • верхние ноты: альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон;

  • ноты сердца: ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза;

  • базовые ноты: амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.

Кроме того, парфюм имеет уникальное оформление флакона: вместо хрустального пузырька Коко отдала предпочтение строгому прямоугольному флакону. Фирменный стиль оформления Chanel №5 не меняется уже почти столетие.

Chanel №5

Chanel №5

kulturologia.ru

Коко Шанель

Коко Шанель

britannica.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали главные цвета лета 2020, которые будут носить все модницы в следующем сезоне.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Коко Шанель
Место
Франция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги