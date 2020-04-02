Весил 198 кг: известный продюсер раскрыл неожиданный секрет похудения

Известный российский продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет своего похудения. Так, ему удалось сделать это благодаря простой воде.

Продюсер похудел со 198 кг до 116 кг, пишет Super.

"Утром нужно выпивать 600 грамм горячей воды, приятно обжигающей горло, только не кипяток. Утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте. Вы удивитесь, но после этого вы и больше трех ложек не съедите", - заявил Фадеев.

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