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2 апреля • обновлено в 19:02
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Весил 198 кг: Фадеев раскрыл неожиданный секрет похудения

2.4т
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Известный российский продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет своего похудения. Так, ему удалось сделать это благодаря простой воде.

Продюсер похудел со 198 кг до 116 кг, пишет Super.

Весил 198 кг: известный продюсер раскрыл неожиданный секрет похудения

"Утром нужно выпивать 600 грамм горячей воды, приятно обжигающей горло, только не кипяток. Утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте. Вы удивитесь, но после этого вы и больше трех ложек не съедите", - заявил Фадеев.

Весил 198 кг: известный продюсер раскрыл неожиданный секрет похудения

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Автор
Мария Дидык
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