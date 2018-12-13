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/Диета и фитнес

''Не насилуйте тело'': родившая Тодоренко рассказала, как поддерживает форму

1.1тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, рассказала, как поддерживает себя в форме.

Так, на своей странице в Instagram она поделилась, что в этом ей помогает йога.

"Многим кажется, что йога — это просто сидение, бесполезная трата времени и скука. Я так не считаю. Йога — это вид практики для людей, которые находятся в поиске внутреннего баланса, а не подкачки мышц. Она учит выносливости и тому, как правильно обращаться с собственным телом, не насилуя его", рассказала Тодоренко (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

''Не насилуйте тело'': родившая Тодоренко рассказала, как поддерживает форму

Фото: reginatodorenko

Также она отметила, что заниматься йогой очень полезно во время беременности.

''Не насилуйте тело'': родившая Тодоренко рассказала, как поддерживает форму

Фото: reginatodorenko

''Не насилуйте тело'': родившая Тодоренко рассказала, как поддерживает форму

Фото: reginatodorenko

"Это один из самых эффективных способов подготовиться к родам. Каждое пропевание "ом" помогает расслабиться при сильных волнообразных ощущениях во время схваток", поделилась ведущая.

''Не насилуйте тело'': родившая Тодоренко рассказала, как поддерживает форму

Фото: reginatodorenko

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Кроме этого, Тодоренко отметила, что если вы еще не беременны, то йога поможет всегда быть в хорошем настроении, в спокойствии и для ягодиц будет польза.

''Не насилуйте тело'': родившая Тодоренко рассказала, как поддерживает форму

Фото: reginatodorenko

Многим кажется, что #Йога 🧘‍♀️ - это просто сидение, бесполезная трата времени и скука. Я так не считаю. Йога - это вид практики для людей, которые находятся в поиске внутреннего баланса, гармонии , а не подкачки мышц. Как только ты прокачаешь свой мозг, мышцы тоже подтянутся!!! Уверяю! Йога учит выносливости и тому, как правильно обращаться с собственным телом, не насилуя его. А во время беременности ещё более важно и нужно заниматься йогой, конечно, если нет противопоказаний врача, ведь йога - это один из самых эффективных способов подготовиться к родам. Каждое пропевание #ОМ помогает расслабиться при сильных волнообразных ощущения в родах. Ну а если вы ещё не беременны, то йога поможет вам всегда быть в хорошем настроении, в спокойствии, да и для ягодиц будет полезна 😉😘 #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #йогадлябеременных Особая благодарность моему 🧘‍♀️ Йога-наставнику @svetuska 🙏🏻, которая была рядом почти всю беременность и помогала расслабляться и готовиться к самому важному дню в жизни!

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, впервые показала себя после родов.

Персона
Регина Тодоренко
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