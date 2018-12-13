''Не насилуйте тело'': родившая Тодоренко рассказала, как поддерживает форму

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, рассказала, как поддерживает себя в форме.

Так, на своей странице в Instagram она поделилась, что в этом ей помогает йога.

"Многим кажется, что йога — это просто сидение, бесполезная трата времени и скука. Я так не считаю. Йога — это вид практики для людей, которые находятся в поиске внутреннего баланса, а не подкачки мышц. Она учит выносливости и тому, как правильно обращаться с собственным телом, не насилуя его", — рассказала Тодоренко (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Фото: reginatodorenko

Также она отметила, что заниматься йогой очень полезно во время беременности.

Фото: reginatodorenko

Фото: reginatodorenko

"Это один из самых эффективных способов подготовиться к родам. Каждое пропевание "ом" помогает расслабиться при сильных волнообразных ощущениях во время схваток", — поделилась ведущая.

Фото: reginatodorenko

Кроме этого, Тодоренко отметила, что если вы еще не беременны, то йога поможет всегда быть в хорошем настроении, в спокойствии и для ягодиц будет польза.

Фото: reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, впервые показала себя после родов.