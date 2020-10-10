Названы самые странные и опасные диеты в истории

В сети рассказали о странных диетах, с помощью которых худели люди в разные эпохи. Некоторые из них были весьма необычными и опасными. Среди них – никотиновая, жевательная и "сонная" диеты.

Нередко похудение с помощью старинных радикальных методов приводили к проблемам со здоровьем и даже летальным исходам. Подборку самых странных диет опубликовал "Рамблер".

Диета на никотине

Популярная рекламная кампания первой половины ХХ века гласила: замени конфету сигаретой. И несмотря на вредность такого метода похудения, тогда и девочки-подростки, и модели, и балерины начали активно курить, чтобы поддерживать идеальный вес и достичь совершенства. Некоторые из тех, кто испытал на себе никотиновую диету отмечали, что сигареты снижали у них аппетит, и в результате этого получалось сбросить ненужные килограммы.

Жевательная диета

На стыке 19-20 веков мир узнал о диете Гораса Флетчера. Автор диетического питания уверял, что еду нужно жевать не менее 32 раз, прежде чем проглотить ее. Если условие не выполнялось, то пищу нужно было выплюнуть. При этом не имело абсолютно никакого значения, что именно кушал человек – даже манную кашу требовалось пережевывать заданное количество раз. Удивительно, но эта идея принесла Горасу миллионы.

"Сонная" диета

Когда мы спим, мы не едим – очень простая истина, которую открыли для себя американцы в 70-е годы и превратили ее в способ похудения. На такой "диете" даже сидел Элвис Пресл. ТЭтот вариант для сбрасывания веса основывался не на физической потребности во сне, а на горстях снотворного. Под силой таблеток стремящиеся похудеть могли находиться в кровати по несколько дней, нанося иногда непоправимый вред своему здоровью.

Диета на алкоголе

Первый человек, который решил испытать на себе весьма странный способ похудеть, был британский правитель Вильгельм Завоеватель. Период его правления пришелся на 11 век. Вильгельм полностью исключил из своего рациона еду и перешел на пиво и вино. Удалось ли ему похудеть с помощью "горячительного" – неизвестно, но спустя сотни лет к "алкогольной" диете прибегали и прибегают многие, правда не в столь радикальном варианте.

Диета на уксусе

Английский поэт лорд Байрон всегда стремился выглядеть идеально, изящно и молодо, поэтому диеты были для него привычным делом. Чтобы иметь благородную бледность, перед употреблением пищи, он вымачивал ее в уксусе, а после этого пил кислоту, которую предварительно разбавлял водой. Умер он в 36 лет и, как засвидетельствовало вскрытие, организм усопшего по своему состоянию был гораздо старше своего обладателя.

Диета "Аллилуйя"

В 90-е годы 20 века пастор из США на пару со своей супругой изобрел систему диетического питания, которая вела к "Богу и здоровью". Название для системы питания подбирали недолго, схожим образом называлась ферма, на которой произрастали "божественные" продукты.

Эта диета была не более чем вегетарианским питанием с пониженным содержанием калорий, состоящим исключительно из злаков и овощей. По мнению авторов диеты, именно такая еда была в раю, где жили Адам и Ева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы шесть продуктов, которые ошибочно считаются низкокалорийными.