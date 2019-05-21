Найден необычный способ похудеть без проблем для здоровья

В сети появилась диета, которая поможет сбросить лишний вес без вреда для здоровья. Суть в том, чтобы чередовать режим питания с низким содержанием углеводов и с высоким содержанием жиров.

Все больше данных подтверждают, что идея переключения между диетами с низким содержанием углеводов и жирами имеет преимущество, включая потерю веса и улучшение диабетических маркеров, пишет Daily Mail.

pexels.com

Впервые на такой режим питания обратили внимание в 2014 году, когда 19 пациентов, которые с избыточным весом или диабетом 2 типа уменьшили количество крахмалистых углеводов, но включили в рацион продукты с высоким содержанием жиров. Через восемь месяцев уровень сахара в крови пациентов снизился, и они потеряли в среднем 9 кг.

pexels.com

Этот режим питания похож на популярную кетогенную диету.

Недавно OBOZREVATEL сделал подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.

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