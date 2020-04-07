Главная Новости
7 апреля • обновлено в 13:25
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Диета и фитнес

Можно ли есть яйца при похудении: Анита Луценко удивила советом

2.1т
Читать материал на украинском

Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко заявила, что яйца можно есть на диете, однако не нужно перебарщивать с их количеством.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

Анита Луценко

Анита Луценко

Instagram @anitasporty

Так, по словам Аниты, на протяжении многих лет, "яйца имели плохую репутацию из-за холестерина".

"Но в последние годы ученые передумали. Так Американская кардиологическая ассоциация больше не рекомендует ограничивать яйца. Кстати, именно в желтке все полезности, а если куры "свободные", то еще и омега-3. Но следует помнить, что яйца калорийны, особенно если их жарить. Так, яичница из двух яиц на масле содержит 12 г белка, 12 г жира из яиц + 15 г жира в столовой ложке масла. Итого белка нормально, жира много! Омлет ( яйцо + только белок) и вареные яйца вам в помощь, точнее вашей талии", пишет Анита.

Также Луценко рассказала, сколько яиц нужно есть:

"Так сколько есть? Не перебарщивать. Я ем по два яйца раз в три дня на завтрак и иногда при приготовлении блюд использую".

Анита Луценко

Анита Луценко

Instagram @anitasporty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный российский продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет своего похудения. Продюсер похудел со 198 кг до 116 кг.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Михно
Персона
Анита Луценко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Диета и фитнес

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги