Можно ли есть яйца при похудении: Анита Луценко удивила советом

Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко заявила, что яйца можно есть на диете, однако не нужно перебарщивать с их количеством.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

Анита Луценко Instagram @anitasporty

Так, по словам Аниты, на протяжении многих лет, "яйца имели плохую репутацию из-за холестерина".

"Но в последние годы ученые передумали. Так Американская кардиологическая ассоциация больше не рекомендует ограничивать яйца. Кстати, именно в желтке все полезности, а если куры "свободные", то еще и омега-3. Но следует помнить, что яйца калорийны, особенно если их жарить. Так, яичница из двух яиц на масле содержит 12 г белка, 12 г жира из яиц + 15 г жира в столовой ложке масла. Итого белка нормально, жира – много! Омлет ( яйцо + только белок) и вареные яйца вам в помощь, точнее вашей талии", – пишет Анита.

Также Луценко рассказала, сколько яиц нужно есть:

"Так сколько есть? Не перебарщивать. Я ем по два яйца раз в три дня на завтрак и иногда при приготовлении блюд использую".

Анита Луценко Instagram @anitasporty

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